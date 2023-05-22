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清晨火警睡夢中驚醒 嘉義5人及時脫困

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市清晨發生民宅火警，一度有5名民眾受困，消防救護人員趕赴現場及時控制火勢，並將屋內5名民眾陸續救出，其中3人送醫，幸好都沒有大礙。起火原因持續調查中。

今天清晨5時36分，嘉義市杭州三街有處4樓透天厝民宅傳出火警，嘉義市消防局據報後，湖內、文化、東區、蘭潭、第二等分隊前往搶救，消防員到現場發現3樓有火光，立即拉水線搶救，不久得知屋內有4人受困，5時49分在2樓將4人陸續救出，這時被告知還有名民眾疑受困４樓陽台，消防員利用雲梯車在5時55分順利將人從陽台救下來，沒多久火勢也撲滅。

5人中屋主及其兒子、弟媳身體感到不適，送醫後並無大礙。

消防局初步調查，燃燒面積12平方公尺，財損2萬元，屋內沒有裝置住宅用火災警報器，起火原因調查中。

消防員利用節梯協助民眾脫困。圖／讀者提供
消防員利用節梯協助民眾脫困。圖／讀者提供
消防救護人員引導協助受困民眾逃出火場。圖／讀者提供
消防救護人員引導協助受困民眾逃出火場。圖／讀者提供
消防救護人員利用雲梯車將最後受困的民眾救出。圖／讀者提供
消防救護人員利用雲梯車將最後受困的民眾救出。圖／讀者提供

嘉義 消防員 火災

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