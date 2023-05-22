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保時捷男酒駕「開到一半睡著」 警破窗他不肯酒測...下場慘

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

林姓男子日前早上開保時捷Macan酒駕上路，因不勝酒力，在等紅燈時昏睡、一動也不動，當下有警察在路口站崗，發覺有異上前盤查，敲打車窗多次未果，怕他有生命危險緊急破窗，這才發現原來是酒駕。林男被喚醒坦承酒駕，但始終不肯接受酒測，警方當場開罰18萬元拒測罰鍰並扣車。

中正第一分局忠孝東路派出所12日早上8點多，在金山、八德交叉路口站交通疏導勤務，員警發現一輛黑色保時捷Macan路燈多時，始終沒前進，認定有異上前關心。

警方多次拍打車窗，孰料車內駕駛林男（30歲）都沒反應，員警擔心他身體不舒服有生命危險，呼叫支援後，至右前座持警棍破窗，再開啟車門查看狀況。

員警在搖動林男時，赫然發現他面色蒼白、呼吸薄弱，且有明顯酒氣，詢問是否飲酒駕車的同時，也打119請救護車到場，林男被喚醒見紙包不住火，坦承前晚在台北市東區KTV唱歌喝酒，直到早上散會，自認沒醉，堅持開車返家。

不過，警方要對他酒測時，林男始終拒絕，不肯接受酒精濃度呼氣測試，警方只好依照規定，當場開罰18萬元拒測罰單並當場扣車。

中正第一分局呼籲，民眾酒後駕車可能發生嚴重危害，若有飲酒，可以請代駕或搭乘計程車返家，勿心存僥倖心態。

林姓男子日前酒駕上路，不勝酒力途中昏睡，員警發現異狀關心，他被喚醒後坦承酒駕，但不肯接受酒測，被開罰18萬元罰鍰並扣車。記者翁至成／翻攝
林姓男子日前酒駕上路，不勝酒力途中昏睡，員警發現異狀關心，他被喚醒後坦承酒駕，但不肯接受酒測，被開罰18萬元罰鍰並扣車。記者翁至成／翻攝

酒駕 保時捷

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