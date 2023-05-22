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擺脫行人地獄惡名 桃園平鎮警方將加強取締8大路口

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導

台灣的交通環境被國外稱為「行人地獄」，為擺脫惡名，警政署自5月22至至6月5日止，全國將同步執行「行人高發事故路口精緻執法」專案勤務，桃園市平鎮分局將擇8處路口加強執法取締，提升行人安全。

平鎮分局指出，8處路口分別為「中豐路與環南路三段」、「金陵路四段與平東路一段」、「環南路三段與德育路二段」、「民族路二段與文化街」、「延平路二段與大昌路」、「環南路與復旦路」、「育達路與廣平路」、「環南路二段與新富四街」，將加強取締，希望能提高駕駛的安全意識。

警方表示，除了加強執法之外，針對轄內易肇事的危險路口，也將持續與路權機關辦理改善道路交通工程會勘，推動提升路口安全改善措施，包含在市區交岔路口推動行穿線退縮、擴大路口人行道及安全停等空間、增設行穿線與行人專用號誌及優化路口照明等，以建構全民友善、安全的交通環境。

警方呼籲，行人安全需要每位用路人共同配合，遵守交通規則、尊重行人優先通行，以營造一個安全有序的行人交通環境。此次「行人高發事故路口精緻執法」專案勤務，更是彰顯了警方對行人安全的堅定承諾。

警政署5月底將加強行人高發事故路口精緻執法，桃園市平鎮分局將擇8處路口加強執法取締，提升行人安全。記者陳右豪／翻攝
警政署5月底將加強行人高發事故路口精緻執法，桃園市平鎮分局將擇8處路口加強執法取締，提升行人安全。記者陳右豪／翻攝

人行道 行人地獄

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