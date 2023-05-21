影／桃園冠軍調酒師欠賭債 用賣鏡頭詐騙百萬遭訴

台中市警方在去年間接獲報案，有歹徒利用販售相機鏡頭行詐，經追查發現，曾在國際調酒師比賽拿下冠軍的桃園市林姓男子涉有重嫌，去年底收網抓人，查出林詐騙21人，得款百萬元，林坦言「有賭債正在處理」，桃檢偵結依詐欺取財罪起訴。

台中市刑大偵八隊在去年7月至11月間，陸續接獲民眾報案，有歹徒利用販售相機鏡頭行騙，經追查發現，涉嫌在網路張貼販售資訊的是桃園市林姓男子（29歲），因此全案報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦後，去年底收網抓人。

經查，林男有專業技能，擔任調酒師，曾在獲台、港、澳調酒比賽獲得冠軍頭銜，不過林男沒有善用專業技能，反而利用販售相機為藉口，在網路上行騙。

檢警調查，林男實際上沒有持有任何相機、鏡頭，但為取信買家，他網路下載各類相機、零件照片，佯稱自己所有，可優惠出售，不僅詐取被害人金錢，連提供給買家的匯款帳號，也是向友人騙來，作為詐騙帳戶使用。

林男如遇有買家要求退款、否則提告的訴求時，林男就會把被害人帳戶，提供給其他被騙買家匯款，讓該無辜的買家帳戶被警示凍結。

退款即提告時，林嫌竟將原要求退款的被害人帳戶提供給買家匯款，雖順利收到退款，但匯款的買家因未收到商品提告，致收到退款的無辜買家帳戶遭警示凍結。

檢警查出，此案的被害人有21名，不法所得近百萬元，全案依詐欺取財罪，移送桃園地檢署後，檢方近日已偵結起訴。

台中市刑大呼籲，網路購物雖然便利，但不肖人士可能利用網路匿名的特性，行使各類詐騙手法，造成無辜民眾財產損失，甚至帳戶遭警示凍結。