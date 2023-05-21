聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／桃園冠軍調酒師欠賭債 用賣鏡頭詐騙百萬遭訴
台中市警方在去年間接獲報案，有歹徒利用販售相機鏡頭行詐，經追查發現，曾在國際調酒師比賽拿下冠軍的桃園市林姓男子涉有重嫌，去年底收網抓人，查出林詐騙21人，得款百萬元，林坦言「有賭債正在處理」，桃檢偵結依詐欺取財罪起訴。
台中市刑大偵八隊在去年7月至11月間，陸續接獲民眾報案，有歹徒利用販售相機鏡頭行騙，經追查發現，涉嫌在網路張貼販售資訊的是桃園市林姓男子（29歲），因此全案報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦後，去年底收網抓人。
經查，林男有專業技能，擔任調酒師，曾在獲台、港、澳調酒比賽獲得冠軍頭銜，不過林男沒有善用專業技能，反而利用販售相機為藉口，在網路上行騙。
檢警調查，林男實際上沒有持有任何相機、鏡頭，但為取信買家，他網路下載各類相機、零件照片，佯稱自己所有，可優惠出售，不僅詐取被害人金錢，連提供給買家的匯款帳號，也是向友人騙來，作為詐騙帳戶使用。
林男如遇有買家要求退款、否則提告的訴求時，林男就會把被害人帳戶，提供給其他被騙買家匯款，讓該無辜的買家帳戶被警示凍結。
退款即提告時，林嫌竟將原要求退款的被害人帳戶提供給買家匯款，雖順利收到退款，但匯款的買家因未收到商品提告，致收到退款的無辜買家帳戶遭警示凍結。
檢警查出，此案的被害人有21名，不法所得近百萬元，全案依詐欺取財罪，移送桃園地檢署後，檢方近日已偵結起訴。
台中市刑大呼籲，網路購物雖然便利，但不肖人士可能利用網路匿名的特性，行使各類詐騙手法，造成無辜民眾財產損失，甚至帳戶遭警示凍結。
市刑大建議，透過非官方交易管道，例如Line、臉書、PTT私訊等，都必須提高警覺，以免吃虧上當，務必要特別審慎小心，避免受騙。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言