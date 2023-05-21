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影／男子登山膝蓋受傷 空勤直升機南投縣馬博拉斯山屋救援

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名男子登山時膝蓋受傷，無法行走，空勤總隊直升機今天飛往南投縣馬博拉斯山屋救援，搜救人員吊掛到地面後，再將傷者吊掛到直升機上，今天山區雲層快速移動，增加救援困難，搜救人員仍克服困難完成救援任務。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，昨晚接獲總隊勤務指揮中心電話通知，執行南投縣信義鄉馬博

拉斯山屋44歲史姓山友膝蓋受傷無法行走待援任務。

今天派出搜救人員，飛行組員正駕駛石宇平、副駕駛談秉澄、機工長蘇世豪，消防署特搜隊許佑銓、陳智宏執勤； 黑鷹直升機 NA-705 號機執行任務。

任務機組員今天早上7點50分起飛定向目標區，飛到山區時因雲層快速移動，直升機上空盤旋並評估場面狀況後，

8點25分開始吊掛下放特搜隊隊員陳智宏至地面，實施人員檢傷及上擔架作業，待特搜隊員回報完成地面作業後，實施人員吊掛上機，起飛定向竹山消防訓練中心，降落竹山後，傷者交救護車後送醫院。

一名男子登山膝蓋受傷，空勤直升機今天飛往南投縣馬博拉斯山屋救援。圖／空勤總隊提供
一名男子登山膝蓋受傷，空勤直升機今天飛往南投縣馬博拉斯山屋救援。圖／空勤總隊提供

黑鷹直升機 南投

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