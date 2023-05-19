影／綠島樂踹梅花鹿惡男找到了！園主：可憐3歲鹿傷心變自閉

陳姓男子日前到綠島旅遊，夜間私闖綠島梅花鹿生態園區，拍攝拉梅花鹿玩鬧並用腳踹梅花鹿影片，還將影片上傳網路，引起網友肉搜怒斥「太可惡」。綠島居民前天找到陳男，陳向梅花鹿園主道歉、願和解賠償，縣府農業處表示，依法可罰1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰。

台東縣農業處表示，尚未收到綠島鄉公所或警方回報，但男子的行為違反動保法，只要確認身分將去函要求說明，可依動保法30條，故意傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，處新臺幣1萬5000元以上1萬5000元以下罰鍰。

綠島梅花鹿生態園區負責人張會鴻表示，被打的鹿叫「強強」、3歲，事發當晚陳男私闖園區內，欺負園區內梅花鹿「強強」，雖未造成梅花鹿嚴重外傷，但最嚴重的是「心傷」，梅花鹿現在害怕、躲柵欄內不敢出門。

張會鴻說，鹿的膽子小、本性怕人，為讓園區內梅花不怕人，每頭鹿都是從小餵奶養大，陳男腳踹梅花鹿後，強強腳扭傷不敢出門，獸醫師檢查後認為受嚴重驚嚇，這兩天雖逐漸好轉，但食慾仍不好，也不敢近人，他們會持續注意強強的健康。