特斯拉國1打滑撞護欄...拖小小兵露營車追撞 車主是知名網紅

國道一號北上132k苗栗路段，今天上午發生一起露營車追撞母車車禍，一輛特斯拉後方拖著小小兵露營車，行經事故路段時，洪姓女駕駛疑似因雨天操作不當，失控擦撞外側護欄而肇事，占用外側車道及外側路肩，幸未波及其他車輛，車上一對男女也未受傷。

據了解，這輛罕見的小小兵拖車，是知名YouTuber傑克所有，而他的臉書粉專與YT頻道皆有上萬粉絲追縱，他特別在台訂製後，還曾特別拍片開箱，沒想到借給朋友使用卻發生意外，而傑克得知消息後，也透過簡訊感謝大家關心，「天雨路滑小心開車」拖車是他借給朋友，而他本人目前在峇里島渡假。

國道二隊警方表示，這起事故發生時間在上午10點56分左右，當時車上一對男女均未受傷，現場大約在11時32分排除，駕駛酒測值為零，確切肇事原因有待進一步調查。