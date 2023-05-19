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嘉義8旬翁開車突高血壓不適 直衝對向車道撞歪路旁電桿

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

81歲陳老翁今早9點15分開車行經嘉義縣中埔鄉嘉139線10.9公里，疑高血壓身體不適，衝撞對向車道路邊1支電線桿，造成身上多處擦挫傷，所幸意識清楚，送醫治療無大礙；警方調查，陳男酒測值為0，初步調查是身體不適造成事故，詳細肇事原因仍待調查釐清。

中埔警分局表示，今早9點15分獲報一自撞車禍，陳姓81歲男駕駛獨自駕駛轎車，沿嘉139線西往東方向行駛，疑高血壓身體不適，不慎行駛至對向車道，再撞擊路邊1支電線桿，陳男酒測值為0，詳細肇事原因仍待調查釐清。

嘉義縣消方局指出，接獲通報車禍救護，為一8旬男駕車自撞電線桿，抵現場已有路人協助傷者從車內攙扶出來，至路邊休息，意識清楚，無明顯外傷，自述胸口疼痛，送嘉義聖馬治療。

嘉義8旬老翁開車行經中埔嘉139線同仁路段，疑高血壓身體不適，衝撞對向車道路邊1支電線桿。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義8旬老翁開車行經中埔嘉139線同仁路段，疑高血壓身體不適，衝撞對向車道路邊1支電線桿。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義8旬老翁開車行經中埔嘉139線同仁路段，疑高血壓身體不適，衝撞對向車道路邊1支電線桿。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義8旬老翁開車行經中埔嘉139線同仁路段，疑高血壓身體不適，衝撞對向車道路邊1支電線桿。記者呂慧瑜／翻攝

嘉義 自撞 高血壓

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