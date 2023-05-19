桃園女開瓦斯引發氣爆炸傷消防員 殺人未遂被起訴

桃園一名陸姓女子與家人不睦，今年3月把自己關在家中且拒絕開門，其母擔心安危請警消幫忙進屋查看，她竟開瓦斯引發氣爆，造成一名消防員全身多處二度灼傷；桃園地院偵辦此案，今依殺人未遂罪嫌起訴陸女。

事情發生在今年3月9日上午，因陸女拒不開門，其母才請來警察與消防人員幫忙，而消防人員進屋前曾大聲表明身分及詢問「屋內有沒有人」，但她始終無回應，並開瓦斯故意製造瓦斯溢漏，後來見對方嘗試從落地窗進入，旋即點火引發氣爆，強大衝擊力不但把玻璃全震碎，屋內物品也散落一地，部分物品也被火燒得焦黑，一名消防隊員右臉、雙手及後頸也被灼傷，所幸其他消防隊員及時滅火，災情未再擴大。

偵訊時，陸女（48歲）承認點火，但辯稱不知氣爆會那麼嚴重，強調自己與消防隊員無冤無仇，否認有殺人犯意。