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桃園女開瓦斯引發氣爆炸傷消防員 殺人未遂被起訴

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名陸姓女子與家人不睦，今年3月把自己關在家中且拒絕開門，其母擔心安危請警消幫忙進屋查看，她竟開瓦斯引發氣爆，造成一名消防員全身多處二度灼傷；桃園地院偵辦此案，今依殺人未遂罪嫌起訴陸女。

事情發生在今年3月9日上午，因陸女拒不開門，其母才請來警察與消防人員幫忙，而消防人員進屋前曾大聲表明身分及詢問「屋內有沒有人」，但她始終無回應，並開瓦斯故意製造瓦斯溢漏，後來見對方嘗試從落地窗進入，旋即點火引發氣爆，強大衝擊力不但把玻璃全震碎，屋內物品也散落一地，部分物品也被火燒得焦黑，一名消防隊員右臉、雙手及後頸也被灼傷，所幸其他消防隊員及時滅火，災情未再擴大。

偵訊時，陸女（48歲）承認點火，但辯稱不知氣爆會那麼嚴重，強調自己與消防隊員無冤無仇，否認有殺人犯意。

檢方調查，陸女點火引爆後，旋即跳窗逃離，顯見其知悉瓦斯氣爆威力非同小可，嚴重可能致命，但她預見可能有人員傷亡情況下仍點火引爆，足認有殺人的不確定故意，因為以殺人未遂論告。

桃園一名陸姓女子與家人不睦，把自己鎖在家中，見母親找來消防隊員嘗試進屋，竟點火引發氣爆，造成一名消防隊員全身多處二度灼傷。記者陳俊智/翻攝
桃園一名陸姓女子與家人不睦，把自己鎖在家中，見母親找來消防隊員嘗試進屋，竟點火引發氣爆，造成一名消防隊員全身多處二度灼傷。記者陳俊智/翻攝
桃園一名陸姓女子與家人不睦，把自己鎖在家中，見母親找來消防隊員嘗試進屋，竟點火引發氣爆，造成一名消防隊員全身多處二度灼傷。記者陳俊智/翻攝
桃園一名陸姓女子與家人不睦，把自己鎖在家中，見母親找來消防隊員嘗試進屋，竟點火引發氣爆，造成一名消防隊員全身多處二度灼傷。記者陳俊智/翻攝

殺人 氣爆 桃園

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