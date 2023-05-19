聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園女開瓦斯引發氣爆炸傷消防員 殺人未遂被起訴
桃園一名陸姓女子與家人不睦，今年3月把自己關在家中且拒絕開門，其母擔心安危請警消幫忙進屋查看，她竟開瓦斯引發氣爆，造成一名消防員全身多處二度灼傷；桃園地院偵辦此案，今依殺人未遂罪嫌起訴陸女。
事情發生在今年3月9日上午，因陸女拒不開門，其母才請來警察與消防人員幫忙，而消防人員進屋前曾大聲表明身分及詢問「屋內有沒有人」，但她始終無回應，並開瓦斯故意製造瓦斯溢漏，後來見對方嘗試從落地窗進入，旋即點火引發氣爆，強大衝擊力不但把玻璃全震碎，屋內物品也散落一地，部分物品也被火燒得焦黑，一名消防隊員右臉、雙手及後頸也被灼傷，所幸其他消防隊員及時滅火，災情未再擴大。
偵訊時，陸女（48歲）承認點火，但辯稱不知氣爆會那麼嚴重，強調自己與消防隊員無冤無仇，否認有殺人犯意。
檢方調查，陸女點火引爆後，旋即跳窗逃離，顯見其知悉瓦斯氣爆威力非同小可，嚴重可能致命，但她預見可能有人員傷亡情況下仍點火引爆，足認有殺人的不確定故意，因為以殺人未遂論告。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言