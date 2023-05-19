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詐團扮虛擬幣商架假平台 她匯302萬聽到補稅一驚 報警果受騙
高雄市40歲蘇姓女子日前滑手機臉書，意外發現一頁式廣告宣傳名人投資，以「庫藏股」為投資標的低進高出，獲利豐厚，她信以為真逕自聯繫該網頁公司，並指示前後匯款302萬元，當要將獲利贖回時，對方卻說得補上66萬元所得稅，蘇女自覺受騙報警，上周四，警方在路竹區用計逮捕29歲陳姓詐團車手，仍持續溯源調查中。
臉書社群網站中，常發布一頁式投資廣告，某些頁面有架設好的證券商交易平台APP，讓民眾可透過平台交易。日前，高雄蘇女發現一平台藉由名人宣傳投資，且需用虛擬貨幣「泰達幣」取代現金進行交易，當她一步步按指示加入投資助理與虛擬貨幣商的聯絡帳號後，沒想到從此成了詐騙集團眼中的肥羊。
蘇女指出，她都是透過手機操作，對方則以專業分工及誇張高獲利的話術，讓她深信不疑。湖內分局指出，這類的詐騙集團常在被害人匯款後，透過假投資平台後端操縱漲跌，讓民眾誤以為獲利豐收，最後趁本年5月報稅時機，要求民眾補稅才能贖回獲利，為了詐取民眾財物，可說是花招盡出。
湖內分局說明，蘇女向轄區一甲派出所報案後，上周四警方指導蘇女先順著詐團伎倆，約定在路竹區中興路上取款，並現場逮捕陳嫌，而陳雖稱自己僅是收款「泰達幣」投資公司員工，企圖閃匿刑責，經調查訊後，全案已依詐欺罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦，並持續向上溯源掃蕩詐團。
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