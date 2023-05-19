勵志少女小時上學書包藏弟 蔡清祥允諾尋親 3姊弟相聚露曙光

法務部矯正署勵志中學日前成立勵志夢想學院，其中一名17歲女學員分享自己就讀小一時，一手牽著2歲弟弟，再把4個月大小弟裝進書包帶上學的感人故事，但事後社會局介入將三姊弟安排到不同寄養家庭而失散，法務部長蔡清祥則允諾協助少女尋親。蔡清祥上午表示，目前2位弟弟已找到，社福單位正安排三姊弟互相寫信聯繫感情，之後再視情況安排見面。

先前該名少女分享自己的成長經驗，表示小時候父親過世、母親因工作常不在家，她只能把當時才4個月大的小弟裝進書包，再牽著2歲的大弟上學。但上課上到一半，少女書包發出異音，老師查看後是一名嬰兒。

經老師、校方通報社會局，將姊弟三人分別安置到不同的寄養家庭，也讓手足間從此失聯。對於少女這段遺憾，不僅讓勵志中學校長林家如感到心疼，也打動了蔡清祥，允諾為其尋親。

蔡清祥稍早表示，經法務部、矯正署及社工單位共同努力，已尋得2位弟弟下落，思念弟弟的少女雖不知弟弟們確實的安置地點，但已知弟弟們都過得相當好，情緒開心而感動。