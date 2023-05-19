租銀樓隔壁假借裝潢鑿牆挖洞偷走百萬飾品 父子賊落網

49歲蔡姓慣竊17日清晨鑿洞潛入新北市蘆洲區中山二路一間銀樓，偷得巿價百萬近百件飾品及上百萬現金，他將一批贓物交給77歲蔡父保管後四處逃逸，案經警方追查於昨天逮捕共犯蔡父，今天早上9時許，再循線於新北市三重區三和路二段一間旅館內逮捕蔡男，帶回偵辦，目前正在偵詢中。

據了解49歲蔡姓男子有多項前科，上個月中旬他鎖定新北市蘆洲區中山二路一間銀樓準備犯案，為了掩人耳目，他還大費周章佯裝要在銀樓旁開店，並以一萬元訂金，騙得房東待他裝潢好後再作簽約。

這月初蔡男還煞有其事，在鐵捲門外貼著寫有「裝潢準備營業，將於5月4日至5月31日進行裝潢。若期間影響您的生活作息，請多多包涵」公告。隨後備齊敲牆工具，利用白天時間準備在二樓（對牆內就是銀樓倉庫）鑿洞行竊。

沒想到才剛敲出一個小洞口，既被銀樓老闆發現登門質問蔡男「幹嘛在我牆壁上鑿一個洞」蔡男扯回「現在是在裝潢，要在這裡做一個保險庫」騙過銀樓老闆沒再追問。昨天凌晨蔡男趁著附近皆是店面鮮少有人注意做最後收尾，於17日凌晨4時許鑿出一個長寬各90公分的大洞，旋即潛入銀樓一樓將櫃上，百件要價上百萬大小金銀飾搜刮一空。