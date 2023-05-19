影／新北凌晨撞倒22輛機車 駕駛抱歉：看導航偏離車道

23歲宣姓男子今天凌晨開車行經新北市五股區成泰路一段，疑因看著導航引路導致車身偏離車道，不慎撞倒停放路邊22輛機車。現場沒有人受傷，肇事的宣男沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。

據了解，23歲宣姓男子今天凌晨零時25分左右，從新北市新莊區開車到五股區友人住處訪聚，行經新北市五股區成泰路一段2號前，疑因過於專注看著車用導航引路，導致他人車偏離車道，不慎失控撞倒停放路邊22輛機車。