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影／新北凌晨撞倒22輛機車 駕駛抱歉：看導航偏離車道
23歲宣姓男子今天凌晨開車行經新北市五股區成泰路一段，疑因看著導航引路導致車身偏離車道，不慎撞倒停放路邊22輛機車。現場沒有人受傷，肇事的宣男沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。
據了解，23歲宣姓男子今天凌晨零時25分左右，從新北市新莊區開車到五股區友人住處訪聚，行經新北市五股區成泰路一段2號前，疑因過於專注看著車用導航引路，導致他人車偏離車道，不慎失控撞倒停放路邊22輛機車。
警、消獲報趕抵，見現場沒人受傷，肇事的宣男沒有酒駕，後續將通知22輛機車車主到所製作筆錄，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。
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