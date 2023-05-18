為抹布吃官司...他兩度尿灑仇人機車洩憤 檢認擦車布沾尿味構成毀損

新北市新莊區一名林姓男子因細故與王姓男子發生摩擦，竟兩度趁著深夜無人時分對著王男機車吐痰、丟垃圾，還潑尿在王男機車腳踏處、坐墊，氣得王男報警提告。新北地檢署認為，雖然機車本身在經過清理後，並未因此受到無法復原的毀損，但王男放在機車上的擦車布染上尿味無法使用，足以對王男產生損害，以毀損起訴林男。

林男因細故與王男發生口角摩擦，林男不滿之下，分別在去年11月7日、11日深夜時分朝王男機車吐痰、丟垃圾，並對機車灑尿，氣得王男報警處理。檢方調查，發現7日當天林男灑尿後並未使機車無法使用，王男也坦承他前後利用2次泡沫清潔機車後，就將機車異味消除，也未對機車造成不堪使用的損害，不構成毀損。