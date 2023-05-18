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男子駕車狂奔還試圖衝過平交道 強擄女友揚言共赴黃泉

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣橫山鄉前天發生一起感情糾紛演變妨害自由案件，一名男子因與女友發生感情糾紛，竟強擄她到內灣山區揚言同歸於盡，警方獲報雖試圖攔截，但許男竟加速逃離警車追捕，更一度要衝過已放下柵欄的平交道，最後逃往山區小路無路可走才遭逮，並將男子移送新竹地檢偵辦。

據了解，這名涉嫌妨害自由的許姓男子（37歲），因不滿女友黃姓女子（39歲）在感情上的細故糾紛，16日下午5時許，竟然將黃女押上休旅車，一路從關西沿台3線往橫山狂飆，還在車上恐嚇黃女「要死一起死」，嚇得黃女偷偷拿手機報警求救。

不過因警方獲報後無法確認黃女確切位置，但又怕晚一步會鬧出人命，因此不敢大意立即出動科技設備鎖定犯嫌車輛，通報線上警網實施攔截圍捕，隨後發現車輛出現在尖山大橋附近，立即調動警力前往。

首先發現許男駕駛車輛的內灣派出所警員邱意婷，在十分寮發現許男出沒後立刻通報，但當警車接近許男車輛後，許男情緒異常激動，竟然不顧內灣來往人車，直接在縣道120線上逆向狂飆，甚至在靠近富貴火車站旁的平交道時，不顧前方柵欄已放下鳴笛，還逆向試圖衝過平交道。

不過因許男慢了一步，火車此時正在通過平交道，因此許男並未得逞，隨後他又調轉車頭往一旁的山路衝去，警方只好在後方追趕，警員利用機車的交通工具優勢，持續回報犯嫌行蹤，同時支援警力橫山所警員陳俊諺、江宜潔駕駛巡邏車前往，成功讓犯嫌堵進山區死路。

為了讓許男乖乖束手就擒，偵查隊副隊長曾文誠更出面心戰喊話，讓犯嫌棄車就逮，許男眼見進退不得，才乖乖下車配合，讓警方順利救出女子。

橫山警分局長林鼎超表示，此次案件幸能在未使用槍械的狀況下便成功阻止悲劇發生，有賴於現地警力，且事發當下由分局勤指中心調度警力，並使用科技設備鎖定犯嫌車輛，讓警員能順利完成即刻救援。

許男因感情糾紛駕車強擄女友，還揚言要共赴黃泉。記者巫鴻瑋／翻攝
許男因感情糾紛駕車強擄女友，還揚言要共赴黃泉。記者巫鴻瑋／翻攝

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