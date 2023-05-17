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射擊國手吳佳穎化身特使 用精準槍法一一破解詐騙手法
基隆市警局邀請射擊國手吳佳穎與「打詐基隆隊」，共同拍攝防詐宣導影片，安排她用空氣槍一一擊作為標靶的破詐欺手法圖樣，希望更多民眾認清騙局，避免受害損失錢財。
吳佳穎參加2013深圳世大運，因為證件照新清面貌和烏黑長髮，在網路社群平台引發關注，獲得「最美證件妹」封號。
基隆市警局刑事警察大隊和四個分局近期加強宣導反詐騙，市刑大邀請吳佳穎相助。刑大表示，因為吳佳穎的強項是射擊，因此設計化身特使，瞄準空氣槍靶位，用精湛槍法把各種詐欺手法圖樣一一擊破。
吳佳穎說，她擊破的詐騙手法包括假投資、解除分期付款、假愛情交友、猜猜我是誰和假檢警，希望民眾了解詐騙手法，不要上當。
市警局刑事大隊長劉貞汝表示，詐騙手法日新月異，民眾務必小心提防。詐欺集團以網路跨境及企業組織犯罪，提醒民眾如接獲陌生訊息提到投資、周轉或要求匯款、轉帳，就要提高警覺，有任何問題立即撥打165反詐騙諮詢專線，或到附近派出所尋求協助。
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