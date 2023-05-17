聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中LaLaport昨才全館開幕 今驚傳男子墜樓送醫不治
台中三井LaLaport，昨天「南館」、「北館」全館開幕，吸引大量人潮，未料今下午1時許卻驚傳有1名男子從北館4樓墜落，當場失去呼吸心跳，送醫搶救後在下午2時26分不治。轄區台中第三分局指出，初判男子1人到商場，目前身分、案發原因待查中。
LaLaport人員說，該名男子就墜落在一樓昨天舉辦開幕的舞台區，墜落發出很大的聲響，許多來逛的消費者頗受驚嚇，目前店方不便說什麼，只是把現場封鎖起來，並配合警方偵辦。
中國醫藥大學附設醫院表示，這名男子到院時已無生命跡象，經急診部醫護全力搶下，仍因傷重，在今天下午2時26分宣告不治。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言