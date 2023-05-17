台中LaLaport昨才全館開幕 今驚傳男子墜樓送醫不治

台中三井LaLaport，昨天「南館」、「北館」全館開幕，吸引大量人潮，未料今下午1時許卻驚傳有1名男子從北館4樓墜落，當場失去呼吸心跳，送醫搶救後在下午2時26分不治。轄區台中第三分局指出，初判男子1人到商場，目前身分、案發原因待查中。

LaLaport人員說，該名男子就墜落在一樓昨天舉辦開幕的舞台區，墜落發出很大的聲響，許多來逛的消費者頗受驚嚇，目前店方不便說什麼，只是把現場封鎖起來，並配合警方偵辦。

中國醫藥大學附設醫院表示，這名男子到院時已無生命跡象，經急診部醫護全力搶下，仍因傷重，在今天下午2時26分宣告不治。

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