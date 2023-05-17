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租屋套房當虛擬貨幣挖礦場 男子半年偷電價513萬

聯合報／ 記者林保光／即時報導

台中吳姓男子在租處裝設23台8卡挖礦機，想挖「阿爾法幣」和「爾格幣」等虛擬貨幣牟利。但他計算電費與挖礦獲利並不滑算，竟涉嫌私接台電電線入屋，半年偷電約78萬餘度。保安第二警察大隊查獲他的礦場，台電也對求償513萬元。

據了解，今年2月台電公司向保二警察總隊報案，指台中市后里區有處廠房和住宅用電異常，懷疑遭人竊電，保二刑大偵三隊發現吳姓男子（43歲）的租處，只是在大型車停車場旁，以3只貨櫃改建的出租套房和一棟透天樓房，不可能用電量這麼高，研判有人設虛擬貨幣的「挖礦場」。

保二刑大與台中市刑大偵八隊、刑事局電信偵查大隊組專案小組追查全案，3月21日會同台電稽查人員，前往吳所租的套房搜索，果然發現他的挖礦場，裡面裝設8卡礦機台23台、高階挖礦顯示卡20張、變壓器1組。

警方查出，吳找甲級水電技師，沒接台電電表，就引台電電線進屋，涉嫌設變電器降低電壓，直接供電給8卡挖礦機日夜挖礦。台電人員以屋內的挖礦機、電器使用安培數，估算出半年來吳涉嫌竊電78萬度，台電才向他索賠513萬元電費。

據了解，吳姓男子斥資買23台8卡挖礦機、高階顯卡，花上幾百萬元，要獲取「阿爾法幣」和「爾格幣」虛擬貨幣，每台挖礦機1周僅可獲美金80元，自認為不滑算，才偷電供他的礦場用電，估計他半年挖礦獲利130多萬元。警方依詐欺、竊盜罪嫌將全案移送台中地檢署偵辦中。

吳姓男子裝設的8卡挖礦機，涉嫌偷電挖虛擬貨幣。記者林保光／翻攝
吳姓男子裝設的8卡挖礦機，涉嫌偷電挖虛擬貨幣。記者林保光／翻攝
吳姓男子裝設23台8卡挖礦機，日夜涉嫌偷電挖虛擬貨幣，台電人員測用電驚人。記者林保光／翻攝
吳姓男子裝設23台8卡挖礦機，日夜涉嫌偷電挖虛擬貨幣，台電人員測用電驚人。記者林保光／翻攝
吳姓男子在租處裝設23台8卡挖礦機，日夜涉嫌偷電挖虛擬貨幣。記者林保光／翻攝
吳姓男子在租處裝設23台8卡挖礦機，日夜涉嫌偷電挖虛擬貨幣。記者林保光／翻攝
吳姓男子在租處裝設23台8卡挖礦機，日夜涉嫌偷電挖虛擬貨幣。記者林保光／翻攝
吳姓男子在租處裝設23台8卡挖礦機，日夜涉嫌偷電挖虛擬貨幣。記者林保光／翻攝

台電 虛擬貨幣 套房

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