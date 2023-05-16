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移工愛騎電動二輪車代步 警方對未掛車牌加強攔查

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

微型電動二輪車已於去年11月30日起正式納入管理，南投縣警局近期接獲民眾反映，南崗工業區內6000餘名移工常有騎乘微型電動二輪車，不但未依規定掛牌行駛，也時生交通事故，強調未來將針對未掛牌微電車輛加強攔檢查核，並落實違規取締及宣導。

南投縣警局局長黃勝源表示，目前全縣轄內外籍移工約計1萬2千餘名，僅南崗工業區內移工就有6千餘名，已逾半數；為維護外籍移工騎乘微型電動二輪車的權利，同時確保居民用路安全，警方將配合監理機關持續辦理微型電動二輪車強制納管宣導。

南投縣警局並指出，微型電動二輪車就是俗稱的電動自行車，其動力形式以電力為主，最大行駛速率為每小時25公里以下，南投監理站將會同南投交通警察大隊不定期於微電車經常出入地區與各大工業區內，針對未掛牌微電車輛加強攔檢查核並落實違規取締。

針對微型電動二輪車於2022年11月30日起新車強制掛牌、納保，舊車必須於2024年11月30日前申請掛牌、納保等規定做詳細解說，更可免徵規費450元，如逾期未申請，經查獲將強制沒入銷毀，以確保行人及駕駛人之權益。

南投監理站表示，微電車掛牌上路已半年，至今年5月初南投地區已有2000餘輛已掛牌上路，但尚有2000餘輛未辦理領牌，微電車除應投保強制險並領用牌照外，使用上需滿14歲的年齡限制、配戴合格安全帽，並避免載人及擅自改裝車輛等安全限制，請駕駛人遵守，以免受罰。

南投地區已有2000餘輛微電車已掛牌上路，但尚有2000餘輛未辦理領牌。圖／南投縣警局提供
南投地區已有2000餘輛微電車已掛牌上路，但尚有2000餘輛未辦理領牌。圖／南投縣警局提供

南投 移工 監理站

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