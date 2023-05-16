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男大生匯5萬「保證獲利」 再給70萬才能提領就醒了

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

21歲陳姓男大生日前被投資群組的保證獲利吸引，匯出5萬元投資，近期想提領獲利時卻被對方以操作失誤為由，要求他面交70萬再投資才能提領，陳男察覺有異向新北新店分局雙城所報案，警方與陳男合作逮捕27歲陳姓男車手，查扣300萬贓款

陳姓男大生今年3月時在網路上看投資影片，點了廣告連結加入投資群組，被保證獲利吸引，上月25日匯出5萬元到詐團指定帳戶。

警方表示，詐團成員誆稱陳男已獲利1200元，但要提領就要再投入更多資金，詐團跟陳男相約上周五（12日）在超商交付70萬元，陳男此時才覺得有異，立刻向雙城所報案。

警方與陳男合作，當陳男與車手面交時，埋伏警員立刻上前壓制陳姓男車手，查扣9萬7000元、交易聲明書、韓圜8000元、2支手機及金融卡等贓證物，在車手車上查獲300萬現金贓款，詢後依詐欺罪嫌送辦。

男大生匯5萬「保證獲利」，再給70萬才能提領就醒了！記者李易昌／翻攝
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男大生匯5萬「保證獲利」，再給70萬才能提領就醒了！記者李易昌／翻攝
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車手 贓款

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