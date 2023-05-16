男大生匯5萬「保證獲利」 再給70萬才能提領就醒了

21歲陳姓男大生日前被投資群組的保證獲利吸引，匯出5萬元投資，近期想提領獲利時卻被對方以操作失誤為由，要求他面交70萬再投資才能提領，陳男察覺有異向新北新店分局雙城所報案，警方與陳男合作逮捕27歲陳姓男車手，查扣300萬贓款。

陳姓男大生今年3月時在網路上看投資影片，點了廣告連結加入投資群組，被保證獲利吸引，上月25日匯出5萬元到詐團指定帳戶。

警方表示，詐團成員誆稱陳男已獲利1200元，但要提領就要再投入更多資金，詐團跟陳男相約上周五（12日）在超商交付70萬元，陳男此時才覺得有異，立刻向雙城所報案。