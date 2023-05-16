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民眾抱怨檢舉違規龜速 竹縣警竟逾期兩個月才開單

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹Ｃ先生近期檢舉5件違規案，竟只有2件即時舉發，其他3件竟都超過2個月的舉發期限，讓他抱怨竹縣警「不能每次都推人力不足」，檢舉違規還要寫信去追進度，效率真的很差。對此，竹縣警方回應，近期案件量大，且道路邊線違停案得到場實際丈量等問題，強調「只要民眾舉發有違規，一定都會告發。」

Ｃ先生向本報投訴，這半年來新竹縣警局在交通檢舉案處理效率差，檢舉人得向警察局寫信提醒，才願意處理舉發。他去年11月中檢舉交通違規，未料竹縣警局放了2個多月仍未處理，他只好在今年2月再度寫信詢問，警方才回信說明已經舉發，讓Ｃ先生搖頭說「都已經過了兩個月的舉發時效。」

為了避免縣警局再重蹈覆轍，他今年3月初再度舉發違規案件，並於一個月後就寫信提醒縣警察局，卻仍延宕到五月中才回信舉發，他一看日期「又超過兩個月了。」Ｃ先生直言，他檢舉大多是隨意變換車道的問題，此類違規在路上很危險，但檢舉完還要寫信去追，對於警方龜速效率「只能搖頭」。

對此，新竹縣警察局交通隊澄清，近期的案件量大，多數都是違停，路邊寬線與快慢車道分道線不同，寬15公分的白線叫道路邊線，車輪不能壓線或跨越，否則就算違規，但這類單獨從照片上較難直接判斷，需要到場實際丈量，強調「只要民眾舉發有違規，一定都會告發。」

近期也有民眾傳來的行車記錄器影片，影像模糊較難辨識，爾後民眾又向警政署投訴，並提供其他的影像，該影像看起來更清楚，因此又重新判斷並舉發，這類可能會過了時效，但是發生的案件量不多，事實上，竹縣警察局接到民眾來信詢問，都會立刻請分局去查，盡快舉發違規事證。

不過，Ｃ先生認為，違規的駕駛人若發現檢舉違規案超過兩個月，主動申訴是可撤單，雖然放到逾期會讓罰單變成警告、無需罰款，但至少被檢舉就會記得錯誤，仍有警示作用，但他更希望能透過舉發讓違規駕駛被罰錢，罰錢才會記得痛，不敢再度犯錯。

Ｃ先生也呼籲民眾若有檢舉違規車輛，要記得寫信提醒警察開罰，主動追蹤檢舉案件，避免再度發生舉發有逾期狀況。

新竹Ｃ先生近期檢舉5件違規案，竟只有2件即時舉發，檢舉違規還要寫信去追進度，效率真的很差，圖為竹縣轄區示意圖。記者郭政芬／攝影
新竹Ｃ先生近期檢舉5件違規案，竟只有2件即時舉發，檢舉違規還要寫信去追進度，效率真的很差，圖為竹縣轄區示意圖。記者郭政芬／攝影

警察 新竹 行車記錄器

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