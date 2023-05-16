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北市女偷護髮精油單次狂掃30件 雙北大賣場當網拍倉庫

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

張姓女子是竊盜慣犯，近4個月走入雙北各大賣場偷走洗衣精、護髮精油等民生用品，且行徑十分大膽，一次偷走近30樣物品，得手後上網拍賣變現。張女犯案前後均變裝，甚至假髮長短髮變換，增加警方偵辦難度，台北市警方日前發現他又出沒大賣場偷竊，依現行犯逮捕，警詢後送辦，檢方複訊後無保請回、限制住居。

台北市刑大整合雙北多家大賣場報案情資，觀察犯案手法相同、偷竊物品雷同，但犯嫌外觀特徵不同，組成專案小組偵辦，發現原來犯嫌刻意變裝，從頭髮、衣服、褲子甚至鞋子都換，行竊前後刻意打扮成不同人混淆視聽。

台北市刑大循線調查，確認犯嫌身分是有多筆竊盜前科的張女（33歲），考量她習慣變裝，遂安排警力在大賣場巡守，5月2日中午發現她又出沒在北市大同區某賣場行竊，在她步出賣場時，依現行犯逮捕。

警方在張女隨身大包包內查獲贓物34件洗衣精、護髮精油等物，警詢時她消極稱「忘記了」不交代過去行竊地點，警方初步確認有6家大賣場受害，詢後依竊盜罪嫌移送法辦，檢察官複訊諭令無保請回、限制住居。

據了解，張女因待業沒有收入，將腦筋動在大賣場民生物品，把賣場當作自家倉庫行竊，認為低單價商品較沒人注意，得手後再上網拍賣，以市價8折銷售，初估不法獲利近十萬元。

台北市警方呼籲，竊賊切勿心存僥倖，以身試法，另建議商家應做好相關安全裝置，如裝設監視器、商品條碼及磁扣等，若發現可疑人士或遭竊情事，請立刻撥打110報警。

張姓女子行竊前後均變裝，在雙北大賣場偷走洗衣精、護髮精油等民生用品，再上網拍賣變現，初估不法獲利近十萬元，日前遭台北市警方依現行犯逮捕送辦。記者翁至成／翻攝
張姓女子行竊前後均變裝，在雙北大賣場偷走洗衣精、護髮精油等民生用品，再上網拍賣變現，初估不法獲利近十萬元，日前遭台北市警方依現行犯逮捕送辦。記者翁至成／翻攝
張姓女子行竊前後均變裝，在雙北大賣場偷走洗衣精、護髮精油等民生用品，再上網拍賣變現，初估不法獲利近十萬元，日前遭台北市警方依現行犯逮捕送辦。記者翁至成／翻攝
張姓女子行竊前後均變裝，在雙北大賣場偷走洗衣精、護髮精油等民生用品，再上網拍賣變現，初估不法獲利近十萬元，日前遭台北市警方依現行犯逮捕送辦。記者翁至成／翻攝
張姓女子行竊前後均變裝，在雙北大賣場偷走洗衣精、護髮精油等民生用品，再上網拍賣變現，初估不法獲利近十萬元，日前遭台北市警方依現行犯逮捕送辦。記者翁至成／翻攝
張姓女子行竊前後均變裝，在雙北大賣場偷走洗衣精、護髮精油等民生用品，再上網拍賣變現，初估不法獲利近十萬元，日前遭台北市警方依現行犯逮捕送辦。記者翁至成／翻攝
張姓女子行竊前後均變裝，在雙北大賣場偷走洗衣精、護髮精油等民生用品，再上網拍賣變現，初估不法獲利近十萬元，日前遭台北市警方依現行犯逮捕送辦。記者翁至成／翻攝
張姓女子行竊前後均變裝，在雙北大賣場偷走洗衣精、護髮精油等民生用品，再上網拍賣變現，初估不法獲利近十萬元，日前遭台北市警方依現行犯逮捕送辦。記者翁至成／翻攝
張姓女子行竊前後均變裝，在雙北大賣場偷走洗衣精、護髮精油等民生用品，再上網拍賣變現，初估不法獲利近十萬元，日前遭台北市警方依現行犯逮捕送辦。記者翁至成／翻攝
張姓女子行竊前後均變裝，在雙北大賣場偷走洗衣精、護髮精油等民生用品，再上網拍賣變現，初估不法獲利近十萬元，日前遭台北市警方依現行犯逮捕送辦。記者翁至成／翻攝

北市 竊盜 偷竊

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