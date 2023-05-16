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影／3歲女兒突暈倒母親衝到派出所求救 豐原警護送到醫院

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名母親焦急衝進台中市豐原警分局豐東派出所求助，她女兒在車上突然暈倒，她慌張不知所措，員警請這位母親抱女兒搭上警車，一路鳴笛護送到醫院，醫師判斷是熱痙攣，急救後無大礙。

豐原分局豐東派出所警員莊勝崴本月11日早上上6點37分在所執勤時，廖姓女子衝進派出所說，她3歲女兒在車上突然暈倒，人已失去意識，她慌亂到不曉得該如何是好。

警員先安撫這位母親情緒，陪同到車上查看女童狀況，初步檢視，女童已經全身癱軟，呼喊女童完全沒有反應，可能無法等候救護車到場，警員當機立斷請女子將女童抱上警用巡邏車，同時依規定通報，開啟警報器，以最快的速度將這對母女護送至衛福部豐原醫院急診室，急診醫師初步判斷為熱痙攣，醫護人員救治後，女童無大礙。

豐原分局長劉其賢肯定員警處置，他仍呼籲民眾如有緊急就醫情形，建議優先撥打119通知救護人員協助，有專業救護人員與救護器材，才能在第一時間獲得最佳的醫療協助。

一名媽媽衝進中市豐原警分局豐東派出所求救，她女兒在車上突然暈倒，沒有意識，員警立即開警車護送到醫院。圖／警方提供
一名媽媽衝進中市豐原警分局豐東派出所求救，她女兒在車上突然暈倒，沒有意識，員警立即開警車護送到醫院。圖／警方提供

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