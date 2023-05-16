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淡水後備旅士兵不明原因墜樓 軍方調查中

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導

國軍漢光39號演習電腦輔助指揮所演習首日，位於淡水漁人碼頭旁的新北市第一後備旅昨晚發生一名柯姓士兵失足墜樓意外，軍方聲稱協同家屬詢問為何墜樓時，柯兵也說不出所以然，原因仍在調查中。

後備指揮部今（16）日表示，新北市後備旅柯姓二兵於昨（15）日晚間18時許，不明原因自營區行政大樓三樓墜落，單位發現後，立即以救護車送醫，經診治為骨盆骨折，無生命危險，持續治療中。

後備指揮部指出，案發後即指派高階幹部前往協處，並同步通知家屬，後續將全力協助醫療事宜；另責派專人調查，釐清事故原因，以杜類案。

至於同一單位後來傳出一名葉姓士兵墜樓，後備指揮部則澄清，純屬誤傳，葉兵在營平安，正常服勤。後備指揮部政戰主任謝勇維少將上午特別趕到當地忠莊營區探視葉兵，狀況正常。

柯姓士兵昨晚墜樓後造成股盆破裂，但意識清楚，袍澤就近送到淡水馬偕醫院救治，家屬趕赴醫探視，但傳柯兵也無法清楚交待自已如何墜樓。

後備指揮部今天表示，將深入釐清事件肇因，避免憾事再度發生，後指部也將協助家屬，照顧好受傷袍澤。

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淡水忠莊營區。圖／取自GOOGLE EARTH
淡水忠莊營區。圖／取自GOOGLE EARTH

演習 漢光 國軍

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