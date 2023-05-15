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台中光復新村空屋火警啟疑竇 火場由消防人員鑑識中

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市霧峰光復新村的仁愛路6號空屋凌晨發生火警，起火原因仍待鑑識。圖／王中興提供
台中市霧峰光復新村的仁愛路6號空屋凌晨發生火警，起火原因仍待鑑識。圖／王中興提供
台中市霧峰光復新村的仁愛路6號空屋凌晨發生火警，雖然火勢已撲滅，但為何無人居住的空屋會起火，啟人疑竇。包括地主國有財產署、市府文化資產處和社會局人員上午前往了解，但據消防人員指出，目前還在清理火場，但尚未發現有人為縱火跡象，仍待進一步火場鑑識。

據了解，消防局4時22分據報，出動12車36人前往灌救，火勢在4時50分撲滅，無人傷亡，起火原因調查中。消防人員指出，空屋已無用電、用火，卻仍然起火，有可能是遺留火種，例如有人亂丟菸蒂或是流浪漢生火取暖等。

警消人員也認為，因為當地無監視錄影，加上空屋閒置無遮攔，進出容易，相關單位應速思對策，以免成為成為治安死角。

市議員江和樹上午關心此議題，表示光復新村今起由國有財產署收回，未來以標租方式處理，要提防是否有財團想取得而故意製造事端介入。另外，

未來定位如何、如何標租、標租的對象又是誰，市府也應介入瞭解，以符地方需求，不宜任由國有財產署自行處理。

里長王中興也呼籲，該村要村民搬走騰空已10多年，但至今未見明確的發展方向，白白讓村子成為廢墟，未來若仍無人標租，光復新村豈不又無未來？希望政府要有明確的處理方向，好好發展，不能再擺爛。

文化資產 台中市 火災

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