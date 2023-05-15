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輕微失智婦忘了車停何處 豐原警調監視器地毯式搜尋找到

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名婦人昨天機車停在豐原市區，忘了停放位置，豐原員警協助找回。圖／警方提供
一名婦人昨天機車停在豐原市區，忘了停放位置，豐原員警協助找回。圖／警方提供
一名婦人有輕微失智，她昨天騎機車到豐原市區購物，要再騎車時忘了停在何處，兒子戴她到派出所報案，員警調閱路口監視器再地毯式搜尋，終於找到婦人的機車，她向員警道謝說，這是她今年母親節最棒的禮物。

中市警局豐原分局豐原派出所警員郭耕毓昨天上午10點接獲豐洲派出所轉報，一名72歲的廖姓婦人報案，她早上9點騎車到豐原市區內購物，返家時在記憶中停放的豐原區三民路上遍尋不著機車。

員警獲報後，立即調閱機車的車行紀錄，並調閱監視器影像過濾來往人車，最後看到婦人騎車在三民路並右轉往中正路方向行駛，員警確認後到現場地毯式搜尋，昨天中午在中正路上某店家前，找到婦人機車。

廖婦的兒子向警方表示，母親患有輕微失智症狀，年邁記憶力減退，易將時間順序顛倒，他感謝警方努力調閱鷹眼並實地找尋，順利將母親愛車找回，給母親留下難忘的母親節禮物。

豐原分局長劉其賢建議，民眾停車時要注意附近停車地點特徵，手機拍照功能方便，也可將車輛停放位置拍照留存，可幫助回想並加速找到自己愛車的時間。

失智症 監視器

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