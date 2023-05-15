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桃園中年男酒駕撞賓士身亡 賓士男涉違停將移送

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導

桃園市中壢區昨日發生酒駕自撞死亡車禍，57歲楊男騎乘摩托車行駛於民族路3段，撞擊路邊的賓士轎車，經送醫後不治身亡。記者陳右豪／翻攝
桃園市中壢區昨日發生酒駕自撞死亡車禍，57歲楊男騎乘摩托車行駛於民族路3段，撞擊路邊的賓士轎車，經送醫後不治身亡。記者陳右豪／翻攝
桃園市中壢區昨傍晚發生一起酒駕自撞死亡車禍，57歲楊男騎乘摩托車行駛於民族路3段往新屋方向，自內側車道偏往外側車道，隨後撞擊路邊的賓士轎車，經送醫後不治身亡，初步經抽血換算呼氣酒測值約莫為0.13，而賓士吳姓車主疑涉違停，將會以過失致死罪移送。

警方說明，有關酒駕罰則，刑法第185-3條第1項，「吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上，處三年以下有期徒刑，得併科三十萬元以下罰金。」

警方指出，而道路交通管理處罰條例第35條規定（吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克，或血液中酒精濃度達0.03%以上），將當場移置保管汽機車及吊扣駕駛執照1年至2年，機駕駛人處1萬5千元至9萬元罰鍰，汽車駕駛人處3萬元~12萬元罰鍰。警方呼籲，酒後駕車害人害己，開車不喝酒，喝酒不開車。

桃園市中壢區昨日發生酒駕自撞死亡車禍，57歲楊男騎乘摩托車行駛於民族路3段，撞擊路邊的賓士轎車，經送醫後不治身亡。記者陳右豪／翻攝
桃園市中壢區昨日發生酒駕自撞死亡車禍，57歲楊男騎乘摩托車行駛於民族路3段，撞擊路邊的賓士轎車，經送醫後不治身亡。記者陳右豪／翻攝
桃園市中壢區昨日發生酒駕自撞死亡車禍，57歲楊男騎乘摩托車行駛於民族路3段，撞擊路邊的賓士轎車，經送醫後不治身亡。記者陳右豪／翻攝
桃園市中壢區昨日發生酒駕自撞死亡車禍，57歲楊男騎乘摩托車行駛於民族路3段，撞擊路邊的賓士轎車，經送醫後不治身亡。記者陳右豪／翻攝

酒駕 違停 賓士

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