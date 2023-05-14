大甲警方破獲電纜線竊案 嫌犯偽裝成台電人員行竊被逮

台中市大甲區及大安區去年底發生多件電纜線竊案，嫌犯偽裝成台電人員，共偷55公尺、重約35公斤電纜線，大甲警分局長期調查後逮捕嫌犯，檢方日前起訴，台電台中區處也到大甲警分局頒發線路失竊破案獎金6萬元。

警方表示，這些失竊電纜線以路燈線路為主，竊盜先穿橘色反光背心，戴工程帽，偽裝成台電人員正在施工，趁機行竊，大甲分局積極與台電連線，掌握電纜失竊案件發生的時間、地點，並互通相關情資。

警方已逮捕竊嫌，因電纜線遭竊除恐危及民眾人身及財產安全，且電纜遭竊後，復舊成本鉅大，造成重大損失。警方偵破案件，也到資源回收場宣導，介紹台電纜線外觀與特徵，提醒業者拒絕回收來路不明的廢電纜線，若有無法辨識的電纜線可通知警方及台電，避免廠商收購贓物而背上刑責。