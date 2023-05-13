影／南港建案整捆建材從天降、工人墜亡 北市府：已要求停工

台中日前發生建案吊臂砸中台中捷運車廂釀1死10傷，建案高空作業引發各界關注。有民眾在臉書發文一段行車紀錄器影片，目擊北市南港一處建案的建材從高處從天而降。北市府今表示，該建案3月塑膠管材綁紥不實掉落，日前發生勞工墜落死亡，已要求停工，將併案追查。

一名網友在臉書社團「爆料公社二社」發文貼出一段15秒影片，此為3月30日行經北市南港時，目擊一處工地吊臂掛著建材，突然從10樓高掉落，場面驚險。他表示，「看到台中捷運站想到前陣子上班路上，遇到的工安意外，也是沒綁好從高處掉落，還好只砸到車沒砸到人。」

台北市建管處回應，該案3月30日經民眾1999單一陳情案件及工地回報，建築工地吊掛PVC管材時，因綁紥不實導致掉落。經派員勘查結果，現場有適當的防護措施，也無發生人員傷亡情事，已責由施工廠商確實做好周邊環境安全維護。

台北市勞檢處表示，此大樓新建工程於5月6日上午發生工人墜落事件，一名勞工在17樓電梯井工作平台作業時，失足墜落至14樓工作平台，經緊急送醫仍於8日凌晨死亡。

勞檢處指出，獲報立即派員前往檢查，現勘初步判斷，該工程使作業人員在不安全環境下作業，已要求現場立即停工，並要求事業單位應針對災害發生原因實施調查、分析，改善現場設施設備，據以提出復工計畫，經審查、檢查合格後才可復工。