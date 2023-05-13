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母親節5縣市「行人罹難路口串聯快閃」 網紅號召黑衣撐傘持康乃馨

聯合報／ 記者周湘芸楊德宜／台北即時報導

交通部針對「行人地獄」採最重罰，警政署5月也展開全國大執法，但日前台南市仍發生行人走斑馬線車禍1死1重傷悲劇，引起國人憤慨。明天母親節，網紅「Cheap」等人發起「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯快閃活動」，訴求還路於民、終結行人地獄。

「台灣交通老實說 The truth about Taiwan traffic」臉書粉專說，行人路權大遊行暖身場，母親節行人安全大富翁快閃活動。之前在「反攻大路」臉書社團版友的發想，經過一起參與會議快速討論後，明天將於北中南同步串連。三歲女童之死，是可以避免的人禍，真的沒有人需要再去承受這樣的母親節。

根據活動頁面介紹（ https://www.facebook.com/events/685064240046118/?ref=newsfeed ），明天上午9時50分至10時，將在台北市建國南路信義路口、新北市幸福路與思源與路口、台中市學士英才路口、台南市忠義路與成功路口、高雄市河東路與國民街路口舉辦。口號為「還路於民、終結行人地獄」。

快閃行動將以順時針方向沿斑馬線繞行該路口10分鐘，接著各自解散。為求識別，統一穿著黑衣、右手撐傘、左手持康乃馨、左肘套上繃帶，黑衣象徵悼念各地斑馬線上的罹難行人，撐傘則是撐起行人的保護傘，康乃馨，獻給在台灣道路上逝去的母親與孩童們，獻給無法再和家人團聚的交通罹難者家屬。左肘繃帶象徵台灣道路每年近50萬個死傷人口。

「反攻大路」臉書社團高姓版友11日發起快閃活動，活動倡議以愛為名，以傘為記，用我們的力量，為老父母，小幼寶撐起愛的保護傘。象徵對3歲殞命女童的送別，與爭取行人安全過馬路的宣誓。讓政府高官知道行人對安全的迫切需要不容迴避與拖延。

網友表示，「身為台南人一定要回去」、「一定到，大家記得帶雨傘」、「注意安全，搞不好會有低劣駕駛要挑釁」、「太有意義了，希望小妹妹一路好走」、「推交通改革」，但也有網友說，「沒意義的活動，只是擾民而已」。有網友問有無申請路權，高姓版友表示，「斑馬線就是路權，請大家一定要走在斑馬線上」。

網紅「Cheap」等人發起「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯快閃活動」，訴求還路於民、終結行人地獄。圖／取自臉書「Cheap」
網紅「Cheap」等人發起「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯快閃活動」，訴求還路於民、終結行人地獄。圖／取自臉書「Cheap」
網紅「Cheap」等人發起「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯快閃活動」，訴求還路於民、終結行人地獄。圖／取自臉書「Cheap」
網紅「Cheap」等人發起「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯快閃活動」，訴求還路於民、終結行人地獄。圖／取自臉書「Cheap」
網紅「Cheap」等人發起「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯快閃活動」，訴求還路於民、終結行人地獄。圖／取自臉書「Cheap」
網紅「Cheap」等人發起「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯快閃活動」，訴求還路於民、終結行人地獄。圖／取自臉書「Cheap」

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