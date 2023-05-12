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女子積欠交通罰鍰等492件共17萬元 保單被查扣才籌錢繳清
35歲陳姓女子欠繳高速公路通行費、使用牌照稅及交通罰鍰等計492件，合計17萬多元，經高速公路局等機關移送行政執行署台南分署強制執行，尚欠14萬多元，台南分署查知陳女保險，核發執行命令扣押保單，她聞訊後馬上致電執行人員，昨天匯款將14萬多元全數繳清。
台南分署統計，陳女欠繳行駛高速公路通行費、使用牌照稅、交通罰鍰、汽車燃料使用費等合計492件，合計17萬9893元，逾期未履行。案經移送高速公路局中區養護工程分局等移送強制執行，尚欠金額14萬8243元。
台南分署表示，收案後，執行人員發現陳女名下有1部轎車、薪資及保單，2020年9月間命其到場並要求交付車輛，她卻置之不理。同年10月間核發執行命令扣押薪資，但未獲該公司回應，經執行人員持續追蹤，陳女母親才來電告知欲分期繳納，惟未按期繳納。
今年2月間核發執行命令扣押保單，保險公司回覆有保險金1370元，4月20日再核發收取命令將保險金交付移送機關收取。她聞訊後，本月4日趕緊致電執行人員，表示願籌錢繳清，昨天匯款將餘欠14萬7473元全數繳清。
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