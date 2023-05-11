陷網路愛情陷阱匯出近千萬以為可獲利400萬 南科女工程師遭騙

1名南科女工程師身陷網路愛情陷阱，對方甜言蜜語且佯稱20%高報酬率下，投資虛擬貨幣，短短3個月匯出將近千萬元積蓄，誤以為獲利400萬元要匯兌，男子已蒸發，警方說，網路投資風險多，真的要當心。

據知，這名已婚女子約50歲，在南科園區擔任工程師，去年12月透過IG平台結識1名男網友，並加line互為好友，男子展開柔情攻勢，天天噓寒問暖，兩人也逐漸成為網路伴侶關係。

今年1月開始，對方不斷介紹投資虛擬貨幣的好處，誆稱保證高獲利、穩賺不賠，慫恿被害人下載MAX與MetaMask投資APP進行投資。

結果一開始確實在幣安交易所購買到泰達幣（USDT），惟女工程師依詐騙集團指示操作持有的USDT，將原持有USDT先從MAX轉至MetaMask後，遭詐騙集團以可領取24萬顆USDT獎勵誘惑，再轉移至不明錢包地址(冷錢包)，使被害人踩入騙局越踩越深。

結果，從今年2月至4月中，短短不到3個月時間，女工程師已投入近千萬元，直至想出金時卻遭MetaMask客服人員稱有幫助他人洗錢嫌疑為由，無法提領兌現，才驚覺遭被騙。