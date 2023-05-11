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陷網路愛情陷阱匯出近千萬以為可獲利400萬 南科女工程師遭騙
1名南科女工程師身陷網路愛情陷阱，對方甜言蜜語且佯稱20%高報酬率下，投資虛擬貨幣，短短3個月匯出將近千萬元積蓄，誤以為獲利400萬元要匯兌，男子已蒸發，警方說，網路投資風險多，真的要當心。
據知，這名已婚女子約50歲，在南科園區擔任工程師，去年12月透過IG平台結識1名男網友，並加line互為好友，男子展開柔情攻勢，天天噓寒問暖，兩人也逐漸成為網路伴侶關係。
今年1月開始，對方不斷介紹投資虛擬貨幣的好處，誆稱保證高獲利、穩賺不賠，慫恿被害人下載MAX與MetaMask投資APP進行投資。
結果一開始確實在幣安交易所購買到泰達幣（USDT），惟女工程師依詐騙集團指示操作持有的USDT，將原持有USDT先從MAX轉至MetaMask後，遭詐騙集團以可領取24萬顆USDT獎勵誘惑，再轉移至不明錢包地址(冷錢包)，使被害人踩入騙局越踩越深。
結果，從今年2月至4月中，短短不到3個月時間，女工程師已投入近千萬元，直至想出金時卻遭MetaMask客服人員稱有幫助他人洗錢嫌疑為由，無法提領兌現，才驚覺遭被騙。
佳里警分局長蘇政敏表示，此類型詐欺手法，常使民眾投入虛擬貨幣投資後，畢生積蓄因而在一夕間付之一炬，提醒民眾切勿依陌生人指示操作任何有關金融帳號或投資軟體，以免受騙。
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