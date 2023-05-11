快訊

屏東警圍捕槍砲犯遭衝撞拒捕 警開槍回擊嫌犯開到死巷棄車逃

台中造勢晚會 郭台銘走「韓流」模式：讓台灣賺大錢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陷網路愛情陷阱匯出近千萬以為可獲利400萬 南科女工程師遭騙

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

1名南科女工程師身陷網路愛情陷阱，對方甜言蜜語且佯稱20%高報酬率下，投資虛擬貨幣，短短3個月匯出將近千萬元積蓄，誤以為獲利400萬元要匯兌，男子已蒸發，警方說，網路投資風險多，真的要當心。

據知，這名已婚女子約50歲，在南科園區擔任工程師，去年12月透過IG平台結識1名男網友，並加line互為好友，男子展開柔情攻勢，天天噓寒問暖，兩人也逐漸成為網路伴侶關係。

今年1月開始，對方不斷介紹投資虛擬貨幣的好處，誆稱保證高獲利、穩賺不賠，慫恿被害人下載MAX與MetaMask投資APP進行投資。

結果一開始確實在幣安交易所購買到泰達幣（USDT），惟女工程師依詐騙集團指示操作持有的USDT，將原持有USDT先從MAX轉至MetaMask後，遭詐騙集團以可領取24萬顆USDT獎勵誘惑，再轉移至不明錢包地址(冷錢包)，使被害人踩入騙局越踩越深。

結果，從今年2月至4月中，短短不到3個月時間，女工程師已投入近千萬元，直至想出金時卻遭MetaMask客服人員稱有幫助他人洗錢嫌疑為由，無法提領兌現，才驚覺遭被騙。

佳里警分局長蘇政敏表示，此類型詐欺手法，常使民眾投入虛擬貨幣投資後，畢生積蓄因而在一夕間付之一炬，提醒民眾切勿依陌生人指示操作任何有關金融帳號或投資軟體，以免受騙。

南科女工程師陷網路愛情詐騙陷阱， 遭騙千萬，警提醒網路投資風險多，真的要當心。記者謝進盛／翻攝
南科女工程師陷網路愛情詐騙陷阱， 遭騙千萬，警提醒網路投資風險多，真的要當心。記者謝進盛／翻攝

詐騙集團 虛擬貨幣 南科

延伸閱讀

英特格高雄新廠啟用

買房該選市中心還是離工作地點近？ 過來人解答：選這才不後悔

南科建案實登開紅盤 3個月熱賣近300戶

北市女股票假投資遭騙500萬 詐團想再騙300萬...警埋伏活逮2嫌送辦

相關新聞

陷網路愛情陷阱匯出近千萬以為可獲利400萬 南科女工程師遭騙

1名南科女工程師身陷網路愛情陷阱，對方甜言蜜語且佯稱20%高報酬率下，投資虛擬貨幣，短短3個月匯出將近千萬元積蓄，誤以為...

立委質疑警車未禮讓行人網批濫權 中山警說明案情滅火

警政署本月發動全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案，立委王婉諭辦公室1名助理日前卻在過路時，見1輛警車未停讓行人、率先...

影／7旬翁誤信抽中股票 多次匯款面交 騙走1650萬

新北市7旬翁誤信投資詐騙，以為抽中低於市價股票，多次匯款面交，短短兩個月遭詐騙集團騙走1650萬元，日前要求再面交60萬...

騎機車父子檢舉違規起衝突 險遭計程車司機拉下車

這個月9日上午9時許，一對父子騎乘機車行經台北市建國南路一段時，發現一輛計程車違規臨停，機車上的兒子拿手機拍照要檢舉，計...

台南3歲女童車禍亡 交通部長託她帶口信致歉

台南市3歲余姓女童走斑馬線不幸被轎車撞死、母親重傷住院，中華民國兒童權益促進協會創會理事長王薇君，今天中午到台南市殯葬所...

街頭遇男友被斥責「穿這麼少」 女子聲請保護令遭駁回

「穿這麼少，不會冷嗎？」台南一名男子晚間8時在路邊碰到同居女友，不滿其穿著而出言斥責，女友認為男友連穿著都要管，委託律師...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦