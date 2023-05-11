高雄男白吃白喝麻辣燙 網揭連鹹酥雞他也棄單
王姓男子4月26日及5月4日，分別前往高雄市林園區一家麻辣燙店家消費，結帳時聲稱錢沒帶夠，會再來付錢，人卻消失不見，店家不滿王連吃2次千元霸王餐怒報警，眼尖網友發現，王男昨也曾在小港一家鹹酥雞店點餐後棄單走人，警方以車追人查出王身分，將約談他到案說明。
林園警分局指出，24歲的王姓男子，4月26日前往林園區林淵北路一家麻辣燙消費，吃完餐後，卻告知店家錢沒帶夠，告知店員會回家拿錢付帳，店家信以為真，讓王離去，但王當天卻消失無蹤。
5月4日，王男又重施故技，由於服務的店員不同，未認出王男是先前白吃白喝的客人，王當天聲稱錢沒帶夠，會返家拿錢，也成功離開現場。
謝姓業者不滿王2次分別消費550 元和580元，吃霸王餐吃定店家，向轄區警方報案。
臉書社團「高雄小港區的大小事」今也貼出一則貼文，指位於金府路的一家鹽酥雞店昨晚8點多，一名年輕人光顧，點了520元的炸物，之後卻向店家說錢不見，說要去領錢，但直到要打烊都沒現身，店家眼見該名年輕人棄單，無奈把二包冷掉的鹽酥雞送給別人。
有網友認出，吃麻辣燙霸王餐和鹹酥雞棄單者都是同一人；警方後以車追人，查出是王姓男子所為，因店家控告他詐欺，將約談他到案說明，以釐清案情。
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