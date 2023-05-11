聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘇澳籍漁船海上失火 空勤、空軍出動直升機救回6船員
宜蘭蘇澳籍漁船順福漁83號今天清晨在台灣本島東北將近180公里處海域失火，國家搜救中心接到求救訊號，空勤總隊上午7時50分許出動直升機救援，1小時候抵達現場發現6位船員，1位台籍、5位印尼籍，與稍後抵達的空軍直升機成功救援。
空勤總隊表示，失火位置約在北緯26度、東經123度，離本島180公里，接到搜救中心申請後，立刻派遣松山機場待命的直升機NA-109前往救援，稍晚空軍C-493黑鷹直升機也出動。上午8時52分許，NA-109抵達現場，發現6位船員在救生艇上等待，黑鷹直升機到達後分別吊掛上機，返回松山機場並協助送醫。
空勤總隊臉書指出，漁船海上失事時，人員千萬不能分開，現場有煙與光，搜救人員較易找到，救援成功的機率就很高；網友紛紛表示空勤人員與空軍弟兄辛苦，所幸一切順利。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言