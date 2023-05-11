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蘇澳籍漁船海上失火　空勤、空軍出動直升機救回6船員

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭蘇澳籍漁船順福漁83號今天清晨在台灣本島東北將近180公里處海域失火，國家搜救中心接到求救訊號，空勤總隊上午7時50分許出動直升機救援，1小時候抵達現場發現6位船員，1位台籍、5位印尼籍，與稍後抵達的空軍直升機成功救援。

空勤總隊表示，失火位置約在北緯26度、東經123度，離本島180公里，接到搜救中心申請後，立刻派遣松山機場待命的直升機NA-109前往救援，稍晚空軍C-493黑鷹直升機也出動。上午8時52分許，NA-109抵達現場，發現6位船員在救生艇上等待，黑鷹直升機到達後分別吊掛上機，返回松山機場並協助送醫。

空勤總隊臉書指出，漁船海上失事時，人員千萬不能分開，現場有煙與光，搜救人員較易找到，救援成功的機率就很高；網友紛紛表示空勤人員與空軍弟兄辛苦，所幸一切順利。

蘇澳籍漁船今天凌晨在東北角海外發生火燒船事故，空勤總隊與空軍出動直升機，將6位船員救回。圖／取自空勤總隊臉書
蘇澳籍漁船今天凌晨在東北角海外發生火燒船事故，空勤總隊與空軍出動直升機，將6位船員救回。圖／取自空勤總隊臉書

黑鷹直升機 松山機場 空勤總隊

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