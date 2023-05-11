要不到巴氏量表…病患家屬打醫師 衛福部譴責

病患家屬（面對鏡頭戴口罩者）對著三總醫師顏尚易（側身男性醫師）狂毆，還怒嗆「違反醫療法又怎樣」。圖／取自臉書 再傳醫院暴力事件，一名男性病患家屬欲申請外籍看護，希望台北三總醫師開立巴氏量表，但三總神經內科顏姓主治醫師評估患者尚未符合開立標準，該男子竟在病房內拉扯醫師、數度爆粗口，嗆聲「違反醫療法又怎樣」，之後揮拳重擊醫師的正臉及鼻梁。三總院方支持醫師提告，衛福部長薛瑞元也公開譴責病患無理行為。

監視影片顯示，動粗的男子身高大約180公分，體型壯碩，得知顏姓醫師拒絕開立巴氏量表後情緒高漲，動手拉扯；醫師口頭勸阻，但男子無視護理師勸架及旁人安危， 5度揮拳，醫師眼鏡被打歪，落到地上。醫師當時氣憤喊「身為醫師，照顧病人還要被打」；因頭部、顏面多處受傷，在醫院法制官陪同下，報警處理。

顏姓醫師事後在臉書貼文「我的鼻子就已經很塌了，還被揍了兩拳，各位工作時要注意安全」。據了解，該醫師也有律師資格。

三總神經科部主任周中興表示，顏醫師日前巡房時遭家屬毆打，頭部及顏面多處受傷，三總非常重視，將尋求司法途徑，並嚴厲譴責醫療暴力。未來將在病房區張貼「醫療暴力刑罰規範」，提醒民眾不可對醫療人員恐嚇、強制、傷害及公然侮辱。

薛瑞元說，病患家屬行為非常不合理，醫師通報後，檢警會介入調查；中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國公立醫院協會也發聲明稿譴責暴力。