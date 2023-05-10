3歲女童走斑馬線被輾死 肇事孕婦道歉「1句話」引撻伐：妳沒資格當媽

杜姓孕婦涉嫌駕車撞死三歲女童後，飽受驚嚇坐在路旁。聯合報系記者黃宣翰／攝影

台南市北區忠義路、成功路口，8日中午發生死亡車禍。李姓母女走在行人穿越道，遭杜姓孕婦開車撞上，造成李母重傷，3歲女兒重傷不治。女童父親表示，事發後有接到肇事孕婦來電，稱「肚子裡的孩子賠給你」，除了讓女童父親相當傻眼外，也引發網友群起撻伐「根本沒資格當媽媽」。

36歲的杜姓女子目前懷孕17周，她8日駕駛休旅車沿忠義路左轉成功路時，撞到正在穿越路口的李姓女子及3歲幼女，李女遭捲入車底，3歲幼童倒地，當時路口號誌為綠燈。杜姓孕婦駕駛稱，自己是被A柱擋到視線，「看到人已來不及」，讓女童父親氣憤難當，揚言就算自己的這條命不要了，也一定會幫女兒討回公道。

女童的父親至今都不敢跟妻子說女兒已經走了，也有民眾主動到車禍現場附近，送上鮮花和玩具追悼女童。對於肇事孕婦說要用肚子裡的孩子當作賠償，怒喊「她要生下小孩來賠我，怎麼生？再怎麼生也不可能一模一樣」，請對方等妻子康復了再來談。

許多網友對於杜女的言論深感火大，消息轉發到PTT後，鄉民們一致大罵杜女根本沒資格當媽媽，心疼說「可恨，也替她肚子裡的孩子感到可悲，拿來當物品交易」、「車禍後依然展現著馬路三寶特質」、「撞死人，然後叫被害者幫你養小孩，這聽起來真的很扯」、「小孩有這種媽媽滿可憐的」、「小孩長大看到不知作何感想」、「把小孩當自己擁有的物品是嗎？不如去給社福機構帶」、「自己是孕婦還這麼冷血」。