快訊

中天新聞贏了！遭NCC決議不予換照、關台近3年 法院今撤銷處分

星宇衰事連環爆！讓百萬網紅進駕駛艙採訪張國煒 恐遭民航局開罰

銀座強盜事件：被捕的假面少年，與日本「暗黑打工」犯罪問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3歲女童走斑馬線被輾死 肇事孕婦道歉「1句話」引撻伐：妳沒資格當媽

聯合新聞網／ 綜合報導

杜姓孕婦涉嫌駕車撞死三歲女童後，飽受驚嚇坐在路旁。聯合報系記者黃宣翰／攝影
杜姓孕婦涉嫌駕車撞死三歲女童後，飽受驚嚇坐在路旁。聯合報系記者黃宣翰／攝影

台南市北區忠義路、成功路口，8日中午發生死亡車禍。李姓母女走在行人穿越道，遭杜姓孕婦開車撞上，造成李母重傷，3歲女兒重傷不治。女童父親表示，事發後有接到肇事孕婦來電，稱「肚子裡的孩子賠給你」，除了讓女童父親相當傻眼外，也引發網友群起撻伐「根本沒資格當媽媽」。

36歲的杜姓女子目前懷孕17周，她8日駕駛休旅車沿忠義路左轉成功路時，撞到正在穿越路口的李姓女子及3歲幼女，李女遭捲入車底，3歲幼童倒地，當時路口號誌為綠燈。杜姓孕婦駕駛稱，自己是被A柱擋到視線，「看到人已來不及」，讓女童父親氣憤難當，揚言就算自己的這條命不要了，也一定會幫女兒討回公道。

女童的父親至今都不敢跟妻子說女兒已經走了，也有民眾主動到車禍現場附近，送上鮮花和玩具追悼女童。對於肇事孕婦說要用肚子裡的孩子當作賠償，怒喊「她要生下小孩來賠我，怎麼生？再怎麼生也不可能一模一樣」，請對方等妻子康復了再來談。

許多網友對於杜女的言論深感火大，消息轉發到PTT後，鄉民們一致大罵杜女根本沒資格當媽媽，心疼說「可恨，也替她肚子裡的孩子感到可悲，拿來當物品交易」、「車禍後依然展現著馬路三寶特質」、「撞死人，然後叫被害者幫你養小孩，這聽起來真的很扯」、「小孩有這種媽媽滿可憐的」、「小孩長大看到不知作何感想」、「把小孩當自己擁有的物品是嗎？不如去給社福機構帶」、「自己是孕婦還這麼冷血」。

台南 車禍 孕婦 休旅車

延伸閱讀

余父希望女兒犧牲 妻子傷痛 喚起大家重視行人安全

台南3歲女童遭撞亡　歐陽靖氣罵「台灣是行人地獄」

3歲女童走斑馬線遭撞死　台南市10日起路口安全大執法1個月

母女走斑馬線遭休旅車撞釀1死 南市擬公布高風險駕駛照片

相關新聞

3歲女童走斑馬線被輾死 肇事孕婦道歉「1句話」引撻伐：妳沒資格當媽

台南市北區忠義路、成功路口，8日中午發生死亡車禍。李姓母女走在行人穿越道，遭杜姓孕婦開車撞上，造成李母重傷，3歲女兒重傷不治。女童父親表示，事發後有接到肇事孕婦來電，稱「肚子裡的孩子賠給你」，除了讓女童父親相當傻眼外，也引發網友群起撻伐「根本沒資格當媽媽」。

三總醫師被病患家屬毆打擊中鼻樑 衛福部、公立醫院協會回應了

三總神經科主治醫師顏尚易今於臉書PO出一段影片，畫面中一名男性病患家屬，因要求開立巴氏量表未果，怒氣沖沖地拉扯醫師，隨著...

自己人偷自己人！他當過送貨司機 專挑「習慣不上鎖」行竊

通緝犯陳姓男子在台北市中正區犯下多起竊盜案件，專挑送貨、車門未上鎖的車開門竊走司機錢包，待司機發覺被偷竊報警，警方調閱監...

影／騎士路中突發胸口劇痛瀕危 大學生義消聯手警消及時救命

銘傳大學犯罪防治系大二學生鄧卓宇為實現小時夢想加入龜山義消行列，他昨天騎機車行經桃園區中山路，遇上呂姓男子突發胸口劇痛昏...

七寶媽背無防護幼兒練滑雪引發撻伐 被要求上親職課程

網紅「林叨囝仔」是位七寶媽，日前挺孕肚攀爬三千公尺百岳引發爭議，近日又有熱心民眾向高市議員黃捷投訴，這位七寶媽竟在毫無防...

花蓮警方拍創意片打詐 警化身「騙鬼」勸世勿上當

花蓮縣警局請花蓮警分局網紅警員「勸世阿Sir蛋蛋」，拍攝「關於我和騙鬼變成投資老師的故事」宣導影片，以幽默詼諧的方式，講...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦