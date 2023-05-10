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花蓮警方拍創意片打詐 警化身「騙鬼」勸世勿上當
花蓮縣警局請花蓮警分局網紅警員「勸世阿Sir蛋蛋」，拍攝「關於我和騙鬼變成投資老師的故事」宣導影片，以幽默詼諧的方式，講述年輕人為求利益加入投資型詐欺犯罪的故事，希望能將防詐觀念深刻於民眾心中。影片發布後獲許多分享轉傳，網友大讚超有創意。
台灣國片「關於我和鬼變成家人的那件事」票房賣座，引起政府單位參考致敬。花蓮縣警局打擊詐騙集團，邀請曾拍攝多支勸世宣導影片的網紅警員「勸世阿Sir蛋蛋」，出演拍攝「關於我和騙鬼變成投資老師的故事」宣導影片。
本月6日5分鐘的勸世宣導影片，在縣警局臉書粉絲專頁上線後，已吸引超過3400人次觀看，且有165次分享，有不少網友在留言大讚影片很有創意，感謝警方用心宣導。
縣刑大隊指出，半年共偵破5個詐欺集團，上半年至今破獲的集團大多屬於「投資詐欺」的犯罪型態，遭詐欺金額總計約1億2千萬餘元，查獲車手頭9人、車手22人，自願性人頭帳戶29人、收簿手5人、控制車手1人，相關犯嫌全依詐欺等罪名移送地檢署偵辦。
花蓮縣警察局長呂世明表示，近來不少詐騙集團利用簡訊聲稱「穩賺不賠、高獲利」等吸引民眾加入投資群組，初期小有獲利，待被害者追加投入大筆金錢後，歹徒隨即音訊全無，讓被害人求償無門。提醒民眾有任何疑問應撥打165反詐騙諮詢專線即時查證，如發現不法情事，請立即向警察機關檢舉。
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