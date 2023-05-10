快訊

解放軍航母佔位台灣東部 真能如大陸所願東西夾擊？

生死瞬間！第一車廂倖存乘客：清楚看到吊臂卡軌道…列車撞上去

搭中捷遇劫！父親被砸頭破血流 她在殘破車廂中發抖實況直播

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮警方拍創意片打詐 警化身「騙鬼」勸世勿上當

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣警局請花蓮警分局網紅警員「勸世阿Sir蛋蛋」，拍攝「關於我和騙鬼變成投資老師的故事」宣導影片，以幽默詼諧的方式，講述年輕人為求利益加入投資型詐欺犯罪的故事，希望能將防詐觀念深刻於民眾心中。影片發布後獲許多分享轉傳，網友大讚超有創意。

台灣國片「關於我和鬼變成家人的那件事」票房賣座，引起政府單位參考致敬。花蓮縣警局打擊詐騙集團，邀請曾拍攝多支勸世宣導影片的網紅警員「勸世阿Sir蛋蛋」，出演拍攝「關於我和騙鬼變成投資老師的故事」宣導影片。

本月6日5分鐘的勸世宣導影片，在縣警局臉書粉絲專頁上線後，已吸引超過3400人次觀看，且有165次分享，有不少網友在留言大讚影片很有創意，感謝警方用心宣導。

縣刑大隊指出，半年共偵破5個詐欺集團，上半年至今破獲的集團大多屬於「投資詐欺」的犯罪型態，遭詐欺金額總計約1億2千萬餘元，查獲車手頭9人、車手22人，自願性人頭帳戶29人、收簿手5人、控制車手1人，相關犯嫌全依詐欺等罪名移送地檢署偵辦。

花蓮縣警察局長呂世明表示，近來不少詐騙集團利用簡訊聲稱「穩賺不賠、高獲利」等吸引民眾加入投資群組，初期小有獲利，待被害者追加投入大筆金錢後，歹徒隨即音訊全無，讓被害人求償無門。提醒民眾有任何疑問應撥打165反詐騙諮詢專線即時查證，如發現不法情事，請立即向警察機關檢舉。

花蓮警分局網紅警員「勸世阿Sir蛋蛋」，拍攝「關於我和騙鬼變成投資老師的故事」宣導影片，希望民眾不要輕信詐騙集團。圖／花蓮縣警局提供
花蓮警分局網紅警員「勸世阿Sir蛋蛋」，拍攝「關於我和騙鬼變成投資老師的故事」宣導影片，希望民眾不要輕信詐騙集團。圖／花蓮縣警局提供
花蓮縣警局打詐，請花蓮分局網紅警員「勸世阿Sir蛋蛋」，拍攝「關於我和騙鬼變成投資老師的故事」宣導影片，網友大讚超有創意。圖／花蓮縣警局提供
花蓮縣警局打詐，請花蓮分局網紅警員「勸世阿Sir蛋蛋」，拍攝「關於我和騙鬼變成投資老師的故事」宣導影片，網友大讚超有創意。圖／花蓮縣警局提供

詐欺 詐騙集團 花蓮

延伸閱讀

打詐累死警察、檢察官卻多獲輕判 王鴻薇：法官都佛心來著？

玩具圖書館攜手東華大學 成立花蓮二手玩具物流站

中職／陳子豪宣導片化身「炸裂刑警」 開門畫面卡10多次

台中刑警掃毒打詐有功 署長黃明昭今頒獎10萬鼓勵

相關新聞

影／命懸一線！醉男躺鐵軌睡覺差1分鐘成亡魂 兩警急解圍

33歲林姓男子，昨天下午在工地內喝的爛醉，工頭通知林妻載回，不料車子行經新北市三鶯二橋下方，林男卻在車上失控拉扯方向盤，...

影／騎士路中突發胸口劇痛瀕危 大學生義消聯手警消及時救命

銘傳大學犯罪防治系大二學生鄧卓宇為實現小時夢想加入龜山義消行列，他昨天騎機車行經桃園區中山路，遇上呂姓男子突發胸口劇痛昏...

七寶媽背無防護幼兒練滑雪引發撻伐 被要求上親職課程

網紅「林叨囝仔」是位七寶媽，日前挺孕肚攀爬三千公尺百岳引發爭議，近日又有熱心民眾向高市議員黃捷投訴，這位七寶媽竟在毫無防...

花蓮警方拍創意片打詐 警化身「騙鬼」勸世勿上當

花蓮縣警局請花蓮警分局網紅警員「勸世阿Sir蛋蛋」，拍攝「關於我和騙鬼變成投資老師的故事」宣導影片，以幽默詼諧的方式，講...

男子騎機車闖國道不滿被開單 涉毆警被依妨害公務法辦

54歲許姓男子今天上午騎機車闖入國道3號，被國道公路警察第三大隊2輛巡邏車攔截，並開單告發，引起許男不滿，出手攻擊員警，...

新北專勤隊抓逃逸移工 4人跳地下室無恙 警逮9人送辦

有民眾檢舉新北市泰山區明志路三段570號工地有逃逸移工，移民署新北專勤隊獲報，於今天上午10時42分左右，聯同新莊警分局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦