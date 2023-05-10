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男餓多天當眾竊走捐款箱 警通知到案請客後送辦

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市文山區50歲高姓男慣竊，日前因多天沒有吃飯，在一處店家前，當著店家與人潮，數秒內當眾拿走店家為弱勢團體所放的募款箱無人發現，警方透過監視器畫面發現高嫌作案老練，鎖定身分後通知他到案說明，警方自掏腰包提供他吃一餐後，依竊盜罪函送法辦。

文山區一處店家日前發生竊案，一名犯嫌在光天化日四下無人注意時，徒手將小小的募款箱藏匿外套內隨後離去，犯案過程不到10秒鐘，動作老練。直到公益團體到場回收善款，店家告知已有人取走，立即報警。

指南派出所警員鄭宇倫獲報後展開調查，循線調閱店家及沿路監視器畫面，鎖定50歲高姓犯嫌，通知他說明，全案依竊盜罪函送台北地檢署偵辦。

高姓男子長期無業，經常在文山區活動，是警方列管的轄內慣竊，警方比對資料庫，順利將他繩之以法。高姓男子到案說明，聲稱家徒四壁，平時以拾荒為生，已多日沒有一頓溫飽，實在無法抗拒生理需求才出此下策。

高嫌得手不法贓款共6百餘元，數目雖不大，但警方仍依竊盜罪辦理，鄭員得知犯嫌生活狀況，自掏腰包提供他一餐溫飽，告誡對方應為竊盜犯行畫上休止符，將來以正途方式獲取錢財。

指南派出所警員鄭宇倫。記者廖炳棋/翻攝
指南派出所警員鄭宇倫。記者廖炳棋/翻攝
高姓男子行竊捐款箱動作老練相當迅速。記者廖炳棋/翻攝
高姓男子行竊捐款箱動作老練相當迅速。記者廖炳棋/翻攝

竊盜 監視器 募款

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