鐵道局1日2出包 區間車撞平台車

台鐵3121次區間車昨行駛時嘉義往南靖路段時，撞上鐵路局包商的工作平台車。記者黃于凡／翻攝 交通部鐵道局昨日一日兩出包，其中嘉義高架化工程承包商於工程完工後，應執行的三道防護檢查關卡都失靈，導致工作平台車入侵軌道，使台鐵三一二一次區間車撞上後故障，猶如太魯閣號事故翻版。對於監理台鐵的鐵道局「球員兼裁判」，工程屢造成鐵道安全事件，專家認為交通部現在就該全面檢視屢出事的原因，才能改善。

昨清晨零時四十一分，鐵道局中工處申請民雄站至南靖站間（含嘉義站）路線封鎖斷電，進行正線旁、臨軌的嘉義高架化工程施工，清晨四時十分解除路線封鎖並復電。三一二一次區間車五時十六分行駛於嘉義到南靖間東正線時，撞到侵入路線的小型平台車，致前端主排障器受損，南靖到潮州間停駛。

鐵道局副局長溫代欣坦言，依照ＳＯＰ規定，工程完工後會經過三道防護檢查關卡，包含承包商的自主檢查、監造單位的抽查、鐵道局監工人員完工檢查。但為何做了相關檢查，檢查項目表單也都有打勾，卻沒發現平台車侵入淨空，將會同調查單位了解。

台鐵局表示，鐵道局負責的工程，若牽涉路線的整修、新建或改建，需在七天前通知台鐵，施工完畢後，鐵道局負責檢查的人員須先確認工作人員及設備全數清空，台鐵局再派人再檢查一次；嘉義高架化工程僅是正線旁的電桿基礎封蓋作業，無關路線整修，不需通報台鐵，均由鐵道局人員負責檢查。

台鐵雖會安排每周徒步巡軌一次，但昨天非該處的巡軌時程；昨撞擊平台車的列車為首班車，但每天一次的隨乘火車頭巡視卻多於上午八時上班時間後才進行，也導致出現長達近三小時的真空狀態。

此外，鐵道局昨天在宜蘭新馬站截彎取直工程也發生廠商施工操作不慎，勾斷電車線廿公尺，所幸搶修後僅影響清晨第一班列車。對於鐵道局一日兩出包，溫代欣說，會依契約對承包商處罰，相關疏失人員也會處分和懲處、加強人員訓練。

交通部路政司專委魏瑜表示，針對鐵路工程事件，會要求鐵道局立即檢討，並要求鐵道局一周內提出人員疏失處分名單。

對於鐵道局及台鐵的連環失靈，重現如太魯閣事故「乳酪理論」，消基會交通委員會召集人李克聰表示，鐵道局若要兼顧監理及工程，人力與專業必須充足、熟悉，若工程事件頻傳，應檢視人力組成、檢討工作熟悉度。交通部須全面檢視出包原因，釐清人力以外的因素。