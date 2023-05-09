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嘉義水仙宮信眾大亂鬥 警逮20人函送

中央社／ 嘉義縣9日電

雲林北港朝天宮昨天遶境至嘉義縣南港水仙宮休息用餐時，信眾因敬酒起衝突，雙方互丟椅子、鬥毆場面，被PO網引起熱議，警方今天陸續帶回周姓等20人依妨害秩序罪嫌函送。

嘉義縣警察局民雄分局今天發布新聞稿指出，雲林縣北港朝天宮昨天傍晚遶境至嘉義縣新港鄉南港水仙宮休息用餐時，因有一方信眾想認識其他信眾，於敬酒時發生口角進而互丟椅子、拉扯及徒手揮拳，現場執勤員警立即制止隔離雙方，避免衝突擴大。

南港水仙宮信眾大亂鬥畫面，被民眾錄影PO上臉書（Facebook）群組，引起議論紛紛，畫面中，數十名分別身穿白上衣、黑上衣群眾突然一擁而上，扭打成一團，椅子、碗筷齊飛；事後，居民表示，打架的信眾並非當地人，也不是從北港遶境至南港的信眾。

警方指出，信眾大亂鬥事件發生後，立即加派警力到場，隨即陸續查緝周姓等6名嫌疑人到案，警方後續依據現場蒐證影像過濾，已於今天陸續通知另外14名嫌疑人到案，警訊後，全案依妨害秩序罪嫌函送嘉義地檢署偵辦。

另外，有居民爆料，登錄為國定古蹟的南港水仙宮，因有國家資源挹注，近年來吸引北部黑道幫派介入廟務，導致北港朝天宮媽祖遶境時，愈來愈多外地宮廟、陣頭入庄，讓居民人心惶惶。

嘉義地檢署指出，這起案件已由專責檢察官指揮偵辦，並由警方調查是否有涉及組織犯罪的構成要件。

北港朝天宮 遶境 雲林

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