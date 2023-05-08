天雨路滑…梅雨來車禍一夜2死 桃警籲慢行安全回家路

今年首波梅雨發威全台連日降雨，桃園市警局交通執法發現天雨路滑發生車禍意外，今天清晨大溪林姓機車騎士、中壢卓姓男子開車受天雨路滑影響，疑似車速過快，林姓騎士自撞身亡、卓男撞上對向張姓騎士送醫不治，交通大隊長林鼎泰表示，梅雨季來，天雨路滑，呼籲汽機車行駛減速慢行，千萬不要超速行駛，降低事故發生，安全回家。

桃園市警局為期一個月交通大執法，取締路口車輛不停讓行人專案，宣導汽機車減速慢行、禮讓行人，正好梅雨季來了，連日下雨，卻因昨夜至今天清桃園雨勢增大，天雨路滑加上夜間視視不明，發生2起車禍死亡事故，始料不及。

警方調查，林姓機車騎士今天清晨騎機車行駛大溪區康莊路，遇上下雨天色暗及天雨路滑影響，他疑似車速過快，重心不穩滑倒自撞，送醫不治。另一起卓姓男子開車行經中壢區中正路，同樣是下雨及天雨路滑影響，他疑似車速過快，撞上對向張姓機車騎士車禍，造成張姓騎士送醫不治。