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天雨路滑…梅雨來車禍一夜2死 桃警籲慢行安全回家路
今年首波梅雨發威全台連日降雨，桃園市警局交通執法發現天雨路滑發生車禍意外，今天清晨大溪林姓機車騎士、中壢卓姓男子開車受天雨路滑影響，疑似車速過快，林姓騎士自撞身亡、卓男撞上對向張姓騎士送醫不治，交通大隊長林鼎泰表示，梅雨季來，天雨路滑，呼籲汽機車行駛減速慢行，千萬不要超速行駛，降低事故發生，安全回家。
桃園市警局為期一個月交通大執法，取締路口車輛不停讓行人專案，宣導汽機車減速慢行、禮讓行人，正好梅雨季來了，連日下雨，卻因昨夜至今天清桃園雨勢增大，天雨路滑加上夜間視視不明，發生2起車禍死亡事故，始料不及。
警方調查，林姓機車騎士今天清晨騎機車行駛大溪區康莊路，遇上下雨天色暗及天雨路滑影響，他疑似車速過快，重心不穩滑倒自撞，送醫不治。另一起卓姓男子開車行經中壢區中正路，同樣是下雨及天雨路滑影響，他疑似車速過快，撞上對向張姓機車騎士車禍，造成張姓騎士送醫不治。
市警局交通大隊表示，梅雨季來臨，連日雨勢不停，尤其是夜間、凌晨至清晨行車，下雨視察不明，加上道路天雨路滑易肇事，呼籲汽機車梅雨季行車，千萬不要超速行駛、放慢速度，降低事故發生，維護生命安全。
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