快訊

星宇首批188名旅客下午將返台 傳延後起飛「不給食物」

上班得穿包裙！男友堅持「絲襪加穿安全褲」 妹子崩潰：會感染

獨／星宇302名旅客受困 專家指1決定可翻轉失控骨牌效應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

住戶陽台遮雨棚突有柴犬哀嚎 警使命必達搶救

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市永康警分局受理另類為民服務；有住戶2樓陽台突然出現一隻可愛的不速之客柴犬，不斷哀嚎，住戶又驚又喜，最後緊急求助警方，警使命必達完成拯救任務，也找到飼主。

永康警分局說，永信派出所警員許仲和、陳冠甫5日上午10至12點出勤時，10點42分突接獲53歲吳男報案，指稱復華10街2樓住處遮雨棚，突然出現1隻柴犬，還不斷哀嚎。

許仲和、陳冠甫到場發現柴犬正在遮雨棚上方，相當危險，即會同吳男營救。因當時高溫，擔心柴柴有脫水之虞及跌落，三人先安撫柴柴，再從2樓陽台的防盜窗，順利將柴柴抱下。

不過可愛柴犬從何處來？也讓三人傷神，經逐一按門鈴詢問，確認是鄰居傅姓住戶母親飼養，看到走失的柴柴返家，一家人開心不已。

隨後，2名警員還逐一按周邊住戶的門鈴詢問，循線發現是鄰居傅姓民眾的母親所飼養。初步研判，柴犬應該是從住家2樓陽台縫隙鑽出跑到屋頂，再跳上鄰居的遮雨棚。飼主看見走失的愛犬時順利返家，一家人都開心不已，也再度印證警察為民服務多元一面。

台南永康住戶陽台遮雨棚突有柴犬哀嚎，警使命必達順利搶救。記者謝進盛／翻攝
台南永康住戶陽台遮雨棚突有柴犬哀嚎，警使命必達順利搶救。記者謝進盛／翻攝
台南永康住戶陽台遮雨棚突有柴犬哀嚎，警使命必達順利搶救。記者謝進盛／翻攝
台南永康住戶陽台遮雨棚突有柴犬哀嚎，警使命必達順利搶救。記者謝進盛／翻攝

柴犬 家人 門鈴

延伸閱讀

柴犬挑釁貓「旋風掃堂腿」高速瘋狂自轉！網點破：氣勢100分但90%動作多餘的

浣熊也愛擼狗！黑柴遭2浣熊「自來熟風暴式猛親」無奈狂翻白眼：狗生好難

阿金在公園跟柴柴示好「被家長當場拒絕」氣到大聲抗議：現在講求自由戀愛！

爺爺親手做木屋送毛孫！不到1天慘遭「狂暴柴捲風」拆光 回家見這幕心涼了

相關新聞

影／畫面曝光！特斯拉台74自撞護欄前 煞車燈急亮

台74線14.6K崇德松竹段在今天清晨5時許，發生特斯拉轎車自撞水泥護欄的車禍，救護車到場時，車內的乘客、駕駛都已無呼吸...

台74特斯拉2死車禍 駕駛是設計公司合夥人與好友

台74線松竹匝道在今天清晨5時許，發生一起特斯拉轎車自撞分隔島事故，車內駕駛、乘客都送醫不治，經查，車內二人的酒精濃度都...

誰開特斯拉？ 台74自撞2死車禍 肇事轎車在死者父親名下

台74線松竹匝道在今天清晨5時許，發生一起特斯拉轎車自撞分隔島事故，車內駕駛、乘客都送醫不治，經查，車內二人的酒精濃度都...

獨／妻無辜成陸軍士官車下亡魂 死者夫：該負刑責得負

60歲陳姓婦人昨上午和好友呂姓婦人，機車雙載前往高雄田寮廟宇拜拜，不料遭陸軍裝甲564旅陳姓下士駕車撞飛，陳送醫不治，檢...

鄭寶清妻走斑馬線被撞斷腳影片曝光 他提這建議免再生憾事

前立委鄭寶清的妻子日前在桃園市桃園區民生路口遭左轉轎車撞上，左大腿骨折，需要時間療養，他嘆「行人地獄」。鄭寶清上午受訪表...

丹大林道雨後坍方 10人脫困稱「還有3、40人」

南投信義丹大林道5.5公里經常性崩塌，日前傳出吉普車硬闖墜谷，摔成廢鐵，昨再傳坍方，且隨昨深夜起降雨持續崩塌，今有10名...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦