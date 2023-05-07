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住戶陽台遮雨棚突有柴犬哀嚎 警使命必達搶救
台南市永康警分局受理另類為民服務；有住戶2樓陽台突然出現一隻可愛的不速之客柴犬，不斷哀嚎，住戶又驚又喜，最後緊急求助警方，警使命必達完成拯救任務，也找到飼主。
永康警分局說，永信派出所警員許仲和、陳冠甫5日上午10至12點出勤時，10點42分突接獲53歲吳男報案，指稱復華10街2樓住處遮雨棚，突然出現1隻柴犬，還不斷哀嚎。
許仲和、陳冠甫到場發現柴犬正在遮雨棚上方，相當危險，即會同吳男營救。因當時高溫，擔心柴柴有脫水之虞及跌落，三人先安撫柴柴，再從2樓陽台的防盜窗，順利將柴柴抱下。
不過可愛柴犬從何處來？也讓三人傷神，經逐一按門鈴詢問，確認是鄰居傅姓住戶母親飼養，看到走失的柴柴返家，一家人開心不已。
隨後，2名警員還逐一按周邊住戶的門鈴詢問，循線發現是鄰居傅姓民眾的母親所飼養。初步研判，柴犬應該是從住家2樓陽台縫隙鑽出跑到屋頂，再跳上鄰居的遮雨棚。飼主看見走失的愛犬時順利返家，一家人都開心不已，也再度印證警察為民服務多元一面。
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