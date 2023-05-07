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婦人登山滑倒受傷 消防員用籃式擔架獨輪車運下山送醫
游姓婦人今早到新北市石門區青山步道健行時，不慎滑倒，無法再行走。消防局獲報到場救護，用籃式擔架獨輪車搬運下山後，由救護車送往淡水馬偕醫院治療。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心上午點44分接獲報案，石門區青山步道有人受傷，出動石門分隊3車5人前往救援。
消防員步行上山，9點26分抵達現場，看到年約60歲游姓婦人待援。她在登山時不慎滑倒，意識清楚，表示肢體疼痛。消防員將她固定在籃式擔架獨輪車上，階梯處用抬的，坡道可以車輪行進，一路帶她下山後送醫。
新北市消防局第6大隊長羅億田提醒喜愛登山民眾，登山前要仔細瞭解路線相關訊息及安全知識，並穿戴必要裝備，如爬山杖、防滑鞋等，並要結伴同行，假設遇到危險或身體不適，才有同伴在第一時間電話求救或作緊急處置。
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