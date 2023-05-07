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特斯拉台74自撞釀2死 車內二人酒精濃度超標

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台74線14.6K崇德松竹段在今天清晨5時許，發生一起轎車自撞水泥護欄的車禍，救護車到場時，車內的乘客、駕駛都已無呼吸心跳，經送醫後不治，經查，車內楊姓駕駛、洪姓乘客都有酒精濃度，詳細的肇事原因，需警方後續釐清。

經查，楊姓男子（25歲）在今天清晨5時許，駕駛特斯拉轎車載洪姓友人（24歲）行經台74線14.6公里近松竹交流到附近時，自撞路旁水泥護欄，二人送醫後不治。

第六警分局調查，二人經抽血後都有酒精濃度，而且都超過每公升0.25毫克，是否因酒駕肇事，仍需後續調閱監視器等其他事證釐清。

經查，該輛轎車撞上路旁水泥護欄後翻覆，轎車凹陷變形、近乎全毀，救護車到場時，車內楊姓駕駛、洪姓乘客都已無生命跡象，分送中國醫藥大學附設醫院、中港澄清醫院後，都宣告不治。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台74線今天清晨發生特斯拉自撞護欄的事故，釀2人死亡，警方查出二人都有酒精濃度。圖／摘自記者爆料網
台74線今天清晨發生特斯拉自撞護欄的事故，釀2人死亡，警方查出二人都有酒精濃度。圖／摘自記者爆料網

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