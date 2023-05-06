能高安東軍又傳事故 蘇姓領隊摔30公尺邊坡直升機救出

49歲蘇姓山友率隊攀能高安東軍，摔落30公尺邊坡，撞到頭頸椎疑有異常，行走困難。空勤花蓮駐地今天出動黑鷹直升機，前往白石山萬里池將他吊掛救出，由花蓮縣消防局安排救護車轉診送醫。

這支5人登山隊由蘇姓山友擔任領隊，預計以5天時間能高安東軍縱走，5月3日一早從南投屯原入山，7日從奧萬大下山。

花蓮縣消防局今天上午7時21分接獲南投消防局轉報，蘇姓領隊今天從白石山三角點下時，摔落約30公尺深邊坡，雖然沒有出血且意識清楚，但撞到頭，頸椎有異常，行走困難，由周姓隊員徒步到1公里外通訊點求救，蘇由其他人陪同回到萬里池紮營等待救援。