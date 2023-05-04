影／樹林夜市違停亂象 瑪莎拉蒂閃跨雙黃線撞對向機車

55歲彭姓男子2日晚上開著一輛瑪莎拉蒂「海神」跑車，準備返回樹林住處，未料行經新北市樹林區博愛街夜市，卻疑因要閃避違停車輛，直接跨越雙黃線，不慎撞上對向王女所騎機車，所幸現場沒人受傷，肇事駕駛沒有酒駕，雙方和解無須警方處置。

據了解55歲彭姓男子，他2日晚上6時許開著一輛瑪莎拉蒂「海神」準備回家，途中行經新北市樹林區博愛街74號前，疑為閃避違停車輛而跨越雙黃線，導致他不慎逆向撞上對向32歲王女所騎機車，造成王女人車跌摔倒地。