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影／樹林夜市違停亂象 瑪莎拉蒂閃跨雙黃線撞對向機車

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

55歲彭姓男子2日晚上開著一輛瑪莎拉蒂「海神」跑車，準備返回樹林住處，未料行經新北市樹林區博愛街夜市，卻疑因要閃避違停車輛，直接跨越雙黃線，不慎撞上對向王女所騎機車，所幸現場沒人受傷，肇事駕駛沒有酒駕，雙方和解無須警方處置。

據了解55歲彭姓男子，他2日晚上6時許開著一輛瑪莎拉蒂「海神」準備回家，途中行經新北市樹林區博愛街74號前，疑為閃避違停車輛而跨越雙黃線，導致他不慎逆向撞上對向32歲王女所騎機車，造成王女人車跌摔倒地。

警方獲報派員趕抵，檢視王女沒有受傷，兩方車輛沒有損壞，事故現場未波及其他路過人車，肇事雙方也沒有酒駕，兩方討論後願意和解無須警方協助處理，至於有無交通違規部分，待後續檢視相關影像確認後另行製單舉發。

一輛瑪莎拉蒂「海神」為閃避違停車跨越雙黃線，逆向撞上機車所幸沒有受傷，雙方和解。記者曾伯愷／翻攝
一輛瑪莎拉蒂「海神」為閃避違停車跨越雙黃線，逆向撞上機車所幸沒有受傷，雙方和解。記者曾伯愷／翻攝
一輛瑪莎拉蒂「海神」為閃避違停車跨越雙黃線，逆向撞上機車所幸沒有受傷，雙方和解。記者曾伯愷／翻攝
一輛瑪莎拉蒂「海神」為閃避違停車跨越雙黃線，逆向撞上機車所幸沒有受傷，雙方和解。記者曾伯愷／翻攝
一輛瑪莎拉蒂「海神」為閃避違停車跨越雙黃線，逆向撞上機車所幸沒有受傷，雙方和解。記者曾伯愷／翻攝
一輛瑪莎拉蒂「海神」為閃避違停車跨越雙黃線，逆向撞上機車所幸沒有受傷，雙方和解。記者曾伯愷／翻攝
一輛瑪莎拉蒂「海神」為閃避違停車跨越雙黃線，逆向撞上機車所幸沒有受傷，雙方和解。記者曾伯愷／翻攝
一輛瑪莎拉蒂「海神」為閃避違停車跨越雙黃線，逆向撞上機車所幸沒有受傷，雙方和解。記者曾伯愷／翻攝

瑪莎拉蒂

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