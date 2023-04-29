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韓國情侶來台自由行 回國前31歲女子在高雄市飯店遇害

聯合報／ 記者林保光張議晨／即時報導

1名韓國籍李姓女子與金姓男友來台觀光，投宿商旅飯店第三天，她卻在房內遇害。男友請飯店人員找救護車將她送醫，急救後仍告不治。檢警相驗，發現女子頭部有明顯傷痕，逮捕她男友。

據了解，韓籍李姓女子（31歲）與金姓男友（32歲），於4月22日一起來台自由行，投宿高雄市前金區中華三路與大同二路附近的商旅飯店，原訂4月25日回國。

4月24日下午1點30分，金姓男子發現同宿的女友沒氣息，急請房務人員，找救護車將女子送大同醫院急救。女子到院前無生命跡象，經醫護人員搶救後，仍於當天下午2點多死亡。

經檢察官與法醫4月25日相驗，初步認死者有頭部及四肢瘀傷，4月27日複驗，發現韓籍女子的頭部有明顯傷痕，左側腦髓凹陷、顱內出血，右手有瘀傷，疑似遭鈍器敲擊或短距離撞牆，確定有他殺。

金姓男子透過通譯，否認行凶，稱李女是跌倒受傷。檢察官認為疑點多，立即指示警方，依殺人罪嫌逮捕金姓男子，並聲押金姓男子。因全案是涉外案件，韓國駐台北代表部領事人員也到場。

檢方認為金姓男子殺人罪嫌重大，向法院聲請羈押，經法官裁定10萬元交保，並諭知限制出境出海及住居，並定期報到。

韓籍情侶投宿飯店，傳出女子遇害，由高雄市警方查辦，檢方發現他殺。記者林保光/攝影
韓籍情侶投宿飯店，傳出女子遇害，由高雄市警方查辦，檢方發現他殺。記者林保光/攝影

殺人 救護車

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