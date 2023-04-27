影／外地客打爆澎湖人 陳光復：這種觀光客「嘜來」
澎湖洪姓男子昨午在203縣道東衛岔路口和騎車的王姓遊客擦撞，結果王男竟夥同好友痛毆洪男，引起澎湖人民怨，警方帶回4男2女，其中4人依傷害移送澎湖地檢署，今晨3人交保，1人請回。澎湖縣長陳光復對此憾事鄭重表態，澎湖是快樂幸福的所在，不守交通規則，欺侮澎湖鄉親的這種觀光客，就不要來。
澎湖縣正舉辦國際花火節，吸引大批遊客到訪，但昨午卻發生外地觀光客與澎湖鄉親因車禍細故演成暴力相向憾事，澎湖縣長陳光復對此表達「態度」。
陳光復說，澎湖十分歡迎台灣各地好友前來觀光，欣賞當地文化、旅遊、看花火，但希望大家歡歡喜喜來、快快樂樂回去，而不是來耍脾氣惹事，不守交通規則，欺侮澎湖鄉親，若是如此，「這種台灣來的觀光客，就不要來」。
他說，澎湖是快快樂幸福的所在，雖然歡迎大家來，但也希望大家都能尊重法令，尊重住在澎湖的鄉親。
這起外地人打爆澎湖人的事端，引起民怨，遭痛毆的洪男家屬在臉書發文，指受害者有腦震盪等多處外傷，今早又掛急診，醫師檢查肺部有出血。「那些偉大的觀光客，他今天是跟你們有什麼深仇大恨，要這樣往死裡打」。
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