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能高安東軍縱走傳山難 惡劣天候引發高山症1死1失蹤
能高安東軍縱走傳山難意外，一行6人登山隊18日從南投屯原登山口入口，準備以6天時間完成縱走，卻疑似天候惡劣，狂風暴雨導致帳棚受損，登山隊昨天勉強走到大陸池時，陳姓領隊和葉姓女山友因失溫高山症發作，花蓮縣消防局派員兼程趕往救援，可惜陳姓領隊已經死亡，葉女失蹤，仍在搜尋中。
救難人員表示，陳姓領隊與2名協作、3名女性隊員，18日從南投屯原入山走能高安東軍，預計24日從奧萬大下山，其中3名女隊員2人為美籍、另1人葉姓女子為華裔美籍。
6人入山後，依腳程速度分成3梯次，2名美籍女性隊員行走較快走在最前面，2名協作在中間，陳姓領隊與葉姓女子在最後。19日晚間在台灣池紮營，但前兩梯次4人一直未見到陳、葉兩人，後來聯繫得知陳疑似失溫、葉女則有高山症情況，且兩人沒有帳篷，只有睡袋和行動糧，協作展開搜救，並在昨天通報南投縣消防局。
台灣池、大陸池所在的能高主峰，位在花蓮、南投兩縣交界，徒步行走至少要2到3天時間。花蓮縣消防局第二大隊大隊長王明忠說，20日中午接獲南投消防局轉報後，立即派出7人前往救援，同步請求空勤總隊直升機救援，但因山區大霧小雨，能見度差，直升機無法出動。
消防局救難人員昨天從屯原登山口入山，因山區天候不佳，也影響救援進度；昨天中午接獲加入搜救的姜姓協作回報，找到陳姓領隊，但已經沒有生命跡象，另外在19.2公里處下方約15公尺邊坡，看見疑似布料，懷疑是下落不明的葉姓女子。
王明忠說，第一梯次3名救難人員今天清晨6時起從天池山莊出發，與2名協作一同前往19.2公里處，希望能盡快找到失聯的葉女。其餘2名美籍女山友已由協作陪同先行下山。
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