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稱「致車禍將列關係人」…高雄警要追焦手簽勸導單 網路全炸鍋

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市壽山近元亨寺路段為機車跑山熱門地點，聚集有不少「追焦手」，警方近期前往取締，提出勸導單呼籲追焦手勿對行經車輛拍照，若造成車禍將列公共危險罪關係人，勸導單一出在網路引起熱議，網友質疑適法性，反酸警方取締超速是否也要簽勸導單，「交警先來簽一張！」

鼓山警分局今下午回應，表示壽山道路易發生事故，且有多次民眾在網路相約糾眾跑山，在山路競技壓車，因此針對危險駕車或超速行駛的車輛，加強取締、嚴正執法，還呼籲市民大眾一同譴責、抵制糾集競駛壓車與攝影等妨害交通安全、安寧等行為。

網紅「阿筌」昨在個人臉書粉絲頁「變態阿筌の機車日常」貼出警方的勸導單，內容為「此為易肇事路段，請台端勿在此處對行駛經過車輛攝影或拍照，避免駕駛或騎士分心導致車禍發生，若有交通事故，將列為公共危險罪關係人，釐清責任歸屬」。

勸導單還要求接受勸導的追焦手、騎士簽名、留下相關資料，經貼上網路後引起熱議，網友質疑警方法源依據，侵害人民自由，還有網友反酸，「取締測速的員警也應該簽署」、「國家的測速、警察的雷射還有區間測速是不是該禁？」、「在它們身上分心的時間比在路肩的民人攝影還多」。

對此，提出勸導單的鼓山分局提出統計數字，稱今年1月以來壽山路段共計發生交通事故28件，其中人員受傷19件、車子毀損9件，還有多次發現網友在群組糾集上山競駛壓車，拍攝畫面增加點閱、曝光度，還讓車手下載照片，增加事故風險，衍生妨害住戶安寧等問題。

警方表示，為預防交通事故發生，確保該路段區域用路駕駛人交通安全，除持續結合監理單位與環保局執行聯合稽查，針對違規改裝車輛及危險駕車行為加強蒐證、取締，並將針對在山道上危險駕車或超速行駛的車輛，加強取締、嚴正執法。

律師郭晏甫表示，追焦與車禍發生有無關係，是事故後由交大去做判讀，除非追焦手占據車道或阻礙通行，才可能有責任，如果在水溝、樹下拍攝，甚至遠遠拍照，沒有侵犯到道路，若與車禍發生沒因果關係，無違規，自然就沒問題。

郭晏甫說，這類勸導單並無明確法律授權，列出兩點有恫嚇民眾疑慮，甚至過度擴張警察權力，民眾若覺得無理，可以拒簽。

鼓山警分局為了遏止車手經過追焦手前危險駕駛，提出策進作為，但勸導單一出引起網路熱議。記者張議晨／翻攝
鼓山警分局為了遏止車手經過追焦手前危險駕駛，提出策進作為，但勸導單一出引起網路熱議。記者張議晨／翻攝
鼓山警分局為了遏止車手經過追焦手前危險駕駛，提出策進作為，但勸導單一出引起網路熱議。取自「變態阿筌の機車日常」
鼓山警分局為了遏止車手經過追焦手前危險駕駛，提出策進作為，但勸導單一出引起網路熱議。取自「變態阿筌の機車日常」
鼓山警分局為了遏止車手經過追焦手前危險駕駛，提出策進作為，但勸導單一出引起網路熱議。記者張議晨／翻攝
鼓山警分局為了遏止車手經過追焦手前危險駕駛，提出策進作為，但勸導單一出引起網路熱議。記者張議晨／翻攝
警方澄清稱壽山路段今年已發生28起車禍，希望加強取締、宣導方式，減少事故發生。記者張議晨／翻攝
警方澄清稱壽山路段今年已發生28起車禍，希望加強取締、宣導方式，減少事故發生。記者張議晨／翻攝

車禍 測速

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